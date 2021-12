Erfurter Adventskalender: Spielzeug aus den USA unterm Weihnachtsbaum

Erfurt. Donald Duck kam im Westpaket über die DDR-Grenze nach Erfurt.

Der Fundus des Erfurter Volkskundemuseums ist groß. Er liefert in unserer Adventsserie nicht nur Erinnerungen, sondern bisweilen auch Anregungen für den Gabentisch des Jahres 2021.

Hinter dem heutigen Türchen steckt ein echter amerikanischer Kinderheld. Die Donald-Duck-Figur spielte sich mit seiner stets verärgerten Art wie auch sein optimistischer Kollege Mickey Maus in vielen Comic-Heften in die Herzen ihrer Leser. Auch Figuren für die Fans der Disney-Charaktere ließen als Spielzeug nicht lang auf sich warten.

Spielzeug aus den 1970ern ist heute gut erhaltenes Museumsstück

Groß ist 1975 die Freude beim Empfänger in Erfurt. In einem Westpaket befindet sich ein Donald Duck als Geschenk. Der „Trapez-Artist“ aus Plastik, importiert aus den USA, trägt seinen typischen blauen Matrosen-Look und kann per Knopfdruck sogar einen Überschlag machen. Sorgsam wird das Spielzeug über die Jahre behandelt. Nachdem seine Kinder ausgezogen sind, schenkt er es 1994 dem Museum. Donald Duck ist eine der bekanntesten Comic-Figuren der Welt. Bereits zu Beginn der 1930er-Jahre hat der polternde und nuschelnde Pechvogel seine ersten Auftritte – da steckt der heutige Disney-Konzern, eines der international führenden Medienunternehmen mit zahlreichen Geschäftsfeldern und einer eigenen Kreuzschifffahrtflotte, noch in den Kinderschuhen.