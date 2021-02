Erfurter Affendame wird 50 Jahre alt

Ihren 50. Geburtstag begeht Siamang-Affendame Schnudi am 2. Februar im Zoopark auf dem Roten Berg.

Ihren 50. Geburtstag begeht die Siamang-Affendame Schnudi am 2. Februar im Zoopark auf dem Roten Berg. In der Wildbahn werden Siamangs zwischen 30 und 35 Jahren alt, während sie in Zoos zuweilen 45 Jahre erreichen, informiert der Zoopark.

Die Bewohner des Wohnviertels im Erfurter Norden kennen die Rufe der Siamangs genau. Jeden Morgen schallt der laute Ruf der Affen kilometerweit über die Dächer. Charakteristisch für Siamangs ist der aufblähbare Kehlsack.

Am 19. Mai 1974 kam die damals dreijährige Schnudi zusammen mit ihrem Partner Knirps nach Erfurt. Zum ersten Mal Eltern wurden die beiden im Februar 1981, leider verstarb die Tochter wenige Monate später. In den folgenden Jahren brachte Schnudi drei Söhne zur Welt: Soko im Mai 1982, Rokan im August 1987 und im Dezember 1989 Gambi.

1991 verstarb Partner Knirps und ließ Schnudi verwitwet mit den beiden Söhnen zurück. Gambi zog 1997 in den Zoo Opale um. Seither leben nur noch Sohn Rokan und Schnudi in Erfurt. Das Gehege sorgt manchmal für Kritik. Experten und Pfleger sind sich aber einig: Eine Veränderung des Umfelds für ältere Tiere ist nicht von Vorteil.

Schnudi erfreut mit ihrem sonnigen Gemüt die Herzen der Besucher und Pfleger gleichermaßen.