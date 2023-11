Erfurter AKC-Präsident Matthias Polten gesteht: „Das ist für mich Herzenssache“

Erfurt. Der AKC feiert sein 55-Jähriges. Präsident Matthias Polten freut sich mit seinem Verein auf die Festsitzung am 17. November. Und plaudert ein bisschen aus dem Vereinsleben.

Der Anger Karneval Club (AKC) feiert in dieser Session sein 55-jähriges Bestehen. Am 11.11.1968 wurde er von einer Handvoll karnevalsverrückter Erfurter gegründet und zählt nun neben KKH und Facedu zu den größten Karnevalsvereinen der Stadt. Wir sprachen mit dem AKC-Präsidenten Matthias Polten über das, was war, was ist und was kommt.

Am Freitag feiert der AKC sein Jubiläum. Was erwartet die Besucher?

Wir haben ein buntes Programm mit Musik, Tanz, Männerballett, Bütt und einigen Überraschungen zusammengestellt. Die Eröffnung, das kann ich versprechen, wird ein Gänsehautmoment. Mir wurde aber auch nicht alles verraten. Vor dem offiziellen Teil, der 19.30 Uhr beginnt, gibt es einen Sektempfang für geladene Gäste. Hier möchten wir ein paar Ehrungen vornehmen.

Das diesjährige Motto lautet ...?

Mit 5 x 11 in diesem Jahr grüßen wir die Narrenschar. Im Karneval werden nicht die runden Zahlen gefeiert, sondern die Schnapszahlen. Wir haben noch Restkarten bei der Stadt-Information und an unserer Abendkasse erhältlich. Es wird ein großes Fest, viele befreundete Vereine kommen als Gäste.

Matthias Polten ist der Präsident des Anger Karneval Club. Foto: Alien Schneider

Ein von früher bekanntes Gesicht wird auf der Bühne zu sehen sein, verraten Sie, wer es ist?

Nun, Peter Schowanek war viele Jahre unser Präsident und regelmäßig als Till Eulenspiegel in der Bütt. Am Samstag steigt er nach mehreren Jahren Pause wieder in die Bütt – als welche Person bleibt noch geheim.

Wann haben Sie das Präsidentenamt übernommen?

Das war vor zwei Jahren. Mitglied bin ich im AKC seit 2011. Ich bin stolz, so einem großen Verein vorstehen und ihn führen zu dürfen. Das ist für mich Herzenssache. Die Vereinsarbeit ist insgesamt extrem wichtig. Von ganz jung, also ab vier Jahren bis ganz alt (88 Jahre) haben wir Vereinsmitglieder, die für den Verein leben und sich engagieren.

Ist jemand von 1968 jetzt noch im Verein?

Wir haben zwei Gründungsmitglieder im Verein. Das sind Rolf Fliedner und Otto Göldner. Sie sind unsere Ehrenmitglieder. Rolf ist Ehrenpräsident, auch vom Landesverband Thüringer Karneval und in der Gemeinschaft Erfurter Carneval. Otto war früher Sänger und hielt Bütten. Auch unsere Helga Nicolai und weitere ältere Damen engagieren sich noch. Die Gemeinschaft ist wichtig und hält jung.

Der Zusammenhalt im Verein ist hoch, wie viel Mitglieder hat der AKC?

Wir sind etwa 230. Davon sind etwa 100 Kinder und Jugendliche, circa 20 im Männerballett und bei den Gruftis, etwa 30 Ehrenmitglieder, Sponsoren und viele, die zwar nicht mehr aktiv am Programm beteiligt sind, den Verein aber noch unterstützen und zu den Veranstaltungen kommen.

Die Pandemie hat euch, wie fast alle Vereine, Mitglieder gekostet. Habt ihr euch wieder erholt?

Nun, wir haben Mitglieder verloren und leider auch einige Trainer. Doch wir konnten aus unserer eigenen Reihen neue Trainer gewinnen, so dass wir aktuell zehn Jungtrainer haben, die meisten sind zwischen 16 und 25 Jahren alt. Sie werden von erfahrenen Trainern unterstützt. Und unsere Tanzverantwortliche Lydia Quitt ist uns seit mehr als 20 Jahren treu, wofür wir ihr sehr dankbar sind.

Der Tanz spielt im AKC eine wichtige Rolle?

Eine der Hauptrollen. Wir sind bei den großen Meisterschaften dabei, haben schon zahlreiche Titel geholt. Wir betreiben karnevalistischen Tanzsport als Leistungssport. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder von klein auf mit dem Trainieren beginnen.

Welches Problem gibt es allerdings?

Die Hallenzeiten sind, wie für viele Erfurter Vereine, eine große Herausforderung. Wir müssen sehr flexibel sein und die unterschiedlichen Hallenzeiten und Trainingsorte, die wir durch den Stadtsportbund zugeteilt bekommen, gut nutzen. Aber ein Riesenproblem sind Veranstaltungsräume zu finden, die bezahlbar sind. Die Thüringenhalle ist weggefallen, es gibt kaum Räume, die wir von der Stadt anmieten können. Einige Vereine schließen sich bereits für Veranstaltungen zusammen, um Synergien zu nutzen. Doch die hohen Kosten machen vieles unmöglich.

Eine Abschlussfrage: Warum sollte man im AKC Mitglied werden?

Weil es einfach toll ist, mit anderen die gleiche Leidenschaft zu leben.

