Erfurter Amt: Schul-Linde musste gefällt werden

Vieselbach. Das Naturschutzamt begründet das Absägen des Baumes auf dem Grundschulhof in Vieselbach mit Schäden an der Wurzel

Die Linde auf dem Hof der Grundschule sollte erhalten werden. Doch ein Baumgutachten zerstörte diese Hoffnung. So begründet die Stadt den Umstand, dass der Baum in der Vorwoche gefällt wurde. Dass Ortsteilbürgermeister Christian Poloczek-Becher darüber nicht vorab in Kenntnis gesetzt wurde, sei ein bedauerliches Versehen, für dass man sich entschuldigt habe.