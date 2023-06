Erfurter Andreaskirche: Projekt mit dreijähriger Verspätung

Erfurt. Festlich, mit Pauken und Trompeten, erklingen am Johannestag zwei Kantaten von Johann-Sebastian Bach. Die Idee dazu ist bereits drei Jahre alt.

Bis in die Pandemiezeit reicht die Idee für ein Kantatenprojekt zurück, das nun, mit dreijähriger Verspätung, in der Andreaskirche zur Aufführung kommt. Am Johannestag, Samstag, 24. Juni, erklingen zwei festliche Kantaten mit Pauken und Trompeten von Johann Sebastian Bach – die Kantate BWV 29 „Wir danken dir“ und die Kantate 129 „Gelobet sei der Herr“ - in der Erfurter Kirche.

Eigens gegründeter Kantatenchor

Die Kantate BWV 54 „Widerstehe doch der Sünde“ ist eine eher besinnliche Altsolo-Kantate. Es musizieren das Mitteldeutsche Kammerorchester und ein eigens für das Projekt gegründeter Bachkantaten-Chor. Dieser besteht aus begeisterten Chorsängerinnen und Chorsängern, die Bachs Musik lieben und zu einem großen Teil im Johann-Sebastian-Bach-Ensemble Weimar singen oder gesungen haben.

Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Professor Klaus-Jürgen Teutschbein aus Halberstadt, dem langjährigen Leiter des Johann-Sebastian Bach-Ensembles. Die Choreinstudierung erfolgte durch Dr. Sebastian Hinz, der das Konzertprojekt organisiert hat. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende am Ausgang gebeten.

Samstag, 24. Juni 2023, 15.30 Uhr: Andreaskirche, Andreasstraße 14