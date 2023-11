Erfurter Apotheken schließen aus Protest die Tür

Erfurt. Viele Erfurter Apotheken und Facharztpraxen beklagen Missstände im Gesundheitssystem.

In Erfurt stehen am Mittwoch viele Patienten vor verschlossenen Türen. Denn viele Apotheken, Arztpraxen und Physiotherapiepraxen haben aus Protest geschlossen. Eine gemeinsame Initiative der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Apotheker in Thüringen will damit auf die Missstände im jetzigen Gesundheitssystem aufmerksam machen und warnen vor dessen Kollaps, sowie vor einer Gefährdung der ambulanten medizinischen, zahnmedizinischen, psychotherapeutischen und pharmazeutischen Versorgung der Menschen in Thüringen. Das Bündnis der Heilberufe hat auch zur Demonstration vor dem Thüringer Landtag aufgerufen.