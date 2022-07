Zurück in die Max-Reger-Straße 1 zieht dieser Tage die Agentur für Arbeit.

Erfurter Arbeitsagentur zieht an alten Standort zurück

Erfurt. Für alle, die sich arbeitslos melden müssen, gibt es in der kommenden Woche ein Hindernis. Aufgrund eines Umzugs ist Geduld gefragt.

Die Arbeitsagentur Erfurt zieht um, dadurch kommt es Ende Juli zu Einschränkungen für Besucher. Die Eingangszone bleibt im Zeitraum vom Freitag, 22., bis Dienstag, 26. Juli, wegen des Umzuges geschlossen. Kunden, die sich an diesen Tagen arbeitslos melden müssen, können dies ab Mittwoch, 27. Juli, in der Max-Reger-Straße 1 ohne Nachteile nachholen. Alternativ können Arbeitslose auch die Servicerufnummer 0800/4555500 oder den eService nutzen. Von der Schließung sind vereinbarte Beratungsgespräche nicht betroffen.

.„Ab 27. Juni öffnen wir die Eingangszone wieder an unserem Hauptsitz, der Max-Reger-Straße. Da noch nicht alle Bauarbeiten restlos abgeschlossen sind, bitte ich die Kunden, bei ihrem Besuch auf die aktuellen Wegausschilderungen am Gebäude zu achten und bei Einladungen zu Gesprächen, auf den Beratungsort. Ich freue mich, dass die nun fast dreijähriger Bauphase endet und wir für unsere Kunden wieder an einem Standort erreichbar sind“, sagt Irena Michel, Chefin der Agentur für Arbeit Erfurt.

Das Berufsinformationszentrum bleibt ebenfalls ab dem 19. Juli geschlossen und öffnet ab dem 1. August die Türen für die Besucher in der Max-Reger-Straße 1.