Erfurter Arche: Zickenzoff in der Weihnachtsedition

Erfurt. Zickenzoff in der Arche-Weihnachtsedition: Einblicke in einen Erfurter Elfgeschosser.

Weihnachtlich wird’s in der Arche, wenn selbst die künstliche Tanne nadelt, Frau Zicker und Frau Zoffke entgegen ihren eigentlichen Plänen sich dann doch gemeinsam auf das Fest vorbereiten und ihren kritischen Blick auf die Mitbewohner ihres Elfgeschossers richten: Karin Heinke und Beatrice Thron, seit mittlerweile 15 Jahren mit „Zickenzoff“ auf der Kabarett-Bühne und sich dahinter stets freundschaftlich gesonnen, wollen gemeinsam mit Yulia Martynova am Klavier (und ganz ohne Mann) das Warten auf die Heilige Nacht verkürzen. Ab 20. November wird es die Zickenzoff-Weihnachtsedition mit vielen neuen Stücken im Kabarett geben.

Es wird gesungen und geblödelt, gestritten und gezetert. Neben einer Handvoll so traditioneller wie umgetexteter Weihnachtslieder wie „Fröhliche Weihnachten stehen vor der Tür“ wird sich manch Bekanntes aus früheren Zickenzoff-Programmen wiederfinden. Doch es steckt reichlich neuer Stoff im Weihnachtspaket - sonst wäre es ja keine Überraschung! So blicken beide Akteurinnen von ganz oben vom Dach ihres Elfgeschossers auf Erfurt herab und den reichen Süden der Stadt. Gewürzt mit einer Prise Gesellschaftskritik schauen sie auf die Kluft zwischen Arm und Reich – und nehmen Politiksatire als willkommene weitere Zutat. Dazu servieren sie Einblicke in Konflikte unter Frauen, die sich indes keinesfalls nur ans weibliche Publikum richten: „Männer, jedenfalls solche, die am anderen Geschlecht interessiert sind, könnten immer noch dazu lernen, wie Frau tickt“, wirbt Beatrice Thron für einen Arche-Besuch und um attraktive Anspielpartner in der ersten Zuschauerreihe.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gibt es Sterne aus Stroh oder gehört mehr Lametta an den Baum? Der arme Kerl hat kein Geld für Geschenke. Muss die linksgrünversiffte Göre aus Etage soundso dauernd von Nachhaltigkeit sprechen? Wie kam der Nachbarin der Mann abhanden? Und wohin die Omas zu Weihnachten sollen ist auch noch nicht geklärt. Eine rasante Kostüm- und Requisitenschlacht ist inbegriffen, wenn die beiden Kabarettistinnen neben Frau Zicker und Zoffke ihre halbe Nachbarschaft auf die Bühne bringen.

Voraufführung am Freitag, 19. November, 19.30 Uhr. Die Premiere am Samstag, 20. November, ist bereits ausverkauft.