Erfurter Arzt: „Ältere gehen zu sorglos mit Corona-Gefahr um“

Niedergelassene Ärzte in Erfurt beobachten, dass sich ihre älteren Patienten oftmals zu unbesorgt verhalten. So würden viele das Reisen nicht einstellen, hat Michael Sakriß beobachtet, der in Erfurt als Allgemeinmediziner tätig ist. „Immer noch stecken sich Senioren bei Bustouren nach Karlovy Vary oder in polnische Kurorte an. Dabei sollen Reisen doch unbedingt vermieden werden. Das ist unverantwortlich“, sagte Sakriß, der auch die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen vertritt, zur jüngsten Sitzung des Erfurter Pandemie-Stabes. Ungefähr ein Drittel der Erfurter, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, sind Reiserückkehrer. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Noch habe man die Lage im Griff, aber die Zahl der stationär zu behandelnden Personen nehme weiter zu. Eine Steigerung der Zahl der Covid-Patienten von 28 auf 37 stellt das Helios-Klinkum vor große Herausforderungen, hatte Professor Thomas Steiner, Ärztlicher Direktor des Erfurter Helios-Klinkums in der jüngsten Sitzung des Pandemie-Stabs gesagt. Sieben davon befänden sich auf der Intensivstation. Kapazitäten seien erhöht worden, doch eine Dynamik sei deutlich zu erkennen, die Klinik und Personal an ihre Grenzen zu bringen drohe. Hinzu komme ein bisher ungeahntes Problem: Aus der stationären Betreuung zu Entlassende fänden keinen Pflegedienst, der die Anschlussbetreuung übernehme. Wo eine Rückkehr in eine stationäre Einrichtung erfolge, gelinge dies gut, die Seniorenheime hätten sich auf die Situation eingestellt, sagt Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke. Anders sähe es bei Ambulanten Pflegediensten aus, die oftmals eine Betreuung ablehnen würden. Patienten blieben jeweils so lange in der Klinik, bis eine Lösung für sie gefunden wird. Um im Infektionsfall eine Rückverfolgung der Infektionskette einfacher zu gestalten, empfehle sich das Führen eines Kontakt-Tagebuchs. Aufzuschreiben, welche Kontakte man über den eigenen Haushalt hinaus gehabt hat, helfe bei der späteren Suche.