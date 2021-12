Erfurter Augustinerkirche: Mehr als 5000 Besucher erleben Klangbilder

Erfurt. Das Kunstwerk- und Klangerlebnis in der Erfurter Augustinerkirche wird bis in den Januar hinein verlängert.

Mehr als 5000 Menschen sind in den letzten drei Wochen in die evangelische Augustinerkirche Erfurt gekommen, um das Klangbild „Silence – der andere Advent“ zu erleben. „Die Menschen sind unglaublich berührt von diesem Kunstwerk und freuen sich, einen Moment der Ruhe und Besinnung in unserer Kirche zu finden“, berichtet Pfarrer Bernd Prigge. Um noch möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit zu geben, in das Meer aus Farben, Formen und Klängen einzutauchen, wird die Installation nun bis zum 6. Januar verlängert und ab dem 22. Dezember täglich von 16 bis 19 Uhr laufen.

Die Künstlergruppe Area Composer hat das Klangbild eigens für diesen Anlass aus Bildern und Tönen Erfurts komponiert. Die Besucher entdecken Dom und Rathaus genauso wie Details aus der Augustinerkirche, nicht zuletzt die wertvollen mittelalterlichen Glasfenster. Sie hören Glocken und Orgeln ebenso wie Stimmen und Geräusche aus der Stadt. Fotograf Peter Hölscher lässt seine Bilder sanft ineinanderfließen, so dass sie sich ständig verändern, immer wieder neue Details offenbaren und scheinbar in Bewegung geraten. Komponist Ronald Gaube vermischt Chorgesänge, Orgeltöne und Glockenklänge mit tonalen Events aus Field Recordings. Produziert und kuratiert wurde „Silence – der andere Advent“ von Hendrik Wendler von Genius Loci Weimar, der die 270-Grad-Projektion exakt in den Chorraum der Augustinerkirche eingepasst hat.

Der Eintritt zu „Silence – der andere Advent“ ist frei. Immer um 18 Uhr gibt es eine kurze musikalische Andacht. Es gelten die jeweiligen Corona-Regeln (2G bzw. 3G für die Andacht).