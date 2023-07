Erfurter Ausstellung vereint einzigartige Funde

Erfurt. „Sex and crime“ inklusive – das versprechen die Macher der neuen Ausstellung in Erfurts Kleiner Synagoge. Sie führt in die Zeit des Mittelalters.

Zur Eröffnung der Kabinettausstellung „Vom ,Kalten Keller‘ und falschen Versprechungen – Neue jiddische Funde aus dem Mittelalter“ wird für Donnerstag, 3. August, um 16 Uhr in die Kleine Synagoge eingeladen. Die Eröffnung wird von einem Kolloquium zu frühen jiddischen Funden aus Thüringen und Köln und einem Konzert begleitet.

Es geht um zwei Funde aus Thüringen: ein jiddischer Privatbrief des 15. Jahrhunderts aus Mühlhausen und die bisher einzige bekannte mittelalterliche jiddische Bauinschrift aus Erfurt. Auch einige der Schiefertafeln aus dem ehemaligen jüdischen Viertel in Köln zeigen jiddische Aufschriften. Die Ausstellung zeigt ausgewählte neue Funde zur jüdischen Alltagsgeschichte im Mittelalter, die hier erstmals gemeinsam zu sehen sind.

Kolloquium widmet sich dem aktuellen Forschungsstand

Zum Kolloquium ab 16 Uhr wird der aktuelle Forschungsstand vorgestellt. Um 19 Uhr geht es musikalisch weiter: Das kleine Orchester „Ritual Echoes“ spielt jüdische Volkslieder und Instrumentalmusik. Ein weiteres Konzert des Orchesters findet um 20.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Mit einem Begleitprogramm zur Ausstellung werden inhaltliche Themen und Schwerpunkte vertieft. So lernen bei einem Schnupperkurs zur jiddischen Sprache am Mittwoch, 16. August, von 10 bis 18 Uhr die Teilnehmenden das jiddische Alphabet, um am Ende des Tages kurze Worte lesen und einfache Fragen stellen zu können. Eine weitere Workshop-Serie geht auf die Inhalte der Exponate ein und setzt diese grafisch in einen Comic um. Im Mittelpunkt steht der jiddische Brief aus Mühlhausen, er enthält eine komplexe Geschichte – „Sex and Crime“ inklusive.

Weitere Informationen unter https://juedisches-leben.erfurt.de