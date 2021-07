Erfurter Autorin blickt zurück auf Erfurt im 15. Jahrhundert

Erfurt. Wie lebten die Menschen im 15. Jahrhundert? Und wie schmeckte damals das Essen? Ein Abend im Augustinerkloster gibt Antworten.

Vor genau 570 Jahren, im Jahr 1451, pilgerten Menschenmassen nach Erfurt – ein bisschen so wie in diesem Jahr zur Bundesgartenschau. Wie heute zog es sie auch damals auf den Petersberg – mit seinem thüringenweit bedeutendsten Benediktinerkloster. Einblicke in die Welt von damals gibt es am Mittwoch, 28. Juli, um 19 Uhr im Evangelischen Augustinerkloster zu Erfurt. Beim dritten Abend der Reihe „Geistige und leibliche Genüsse“ stellen die Erfurter Autorin Alice Frontzek und der Theologe Werner Anisch den Roman „Der Abt vom Petersberg“ vor. Zu der Lesung gibt es mittelalterliche Snacks aus der Küche des Klosters.

Der Abend führt die Besucher zurück ins Erfurt des 15. Jahrhunderts. Damals besuchte Kardinal Nikolaus von Kues für zwei Wochen die Stadt. Die Reise hatte im Rahmen der Bursfelder Reformbewegung Vorzeigefunktion. Der ehemalige Bursfelder Diakon Anisch und Autorin Frontzek geben bei der Lesung Einblicke in die Welt von damals.

Interessenten werden gebeten, sich unter anzumelden unter info@augustinerkloster.de oder Telefon: 0361/ 57 66 00. Der Kostenbeitrag beträgt inklusive der mittelalterlichen Köstlichkeiten und Getränk 15 Euro.