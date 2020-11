Erfurter Bäcker: „Nicht einfach der Situation ergeben“

Plötzlich eine Baustelle vor der Tür, das Café im November-Lockdown und die Lager voll mit viel zu vielen Zutaten für das Weihnachtsgeschäft. Bestellt werden diese üblicherweise im September, da war Bäcker Torsten Roth wie andere auch noch der Meinung, der Weihnachtsmarkt würde trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Wenn auch mit deutlich weniger Besuchern. Den Weihnachtsmarkt hat die Stadt wegen der Entwicklung der Infektionszahlen abgesagt. Damit ballt sich für Michaela Malkić, ihren Mann und Bäckerei-Chef Torsten Roth, aber auch für die Mitarbeiter, noch ein Haufen anderer Probleme zusammen. Für die Leute aus dem Café bedeutet die Schließung im November: Kurzarbeit. Wenigstens Teile der gelieferten Zutaten lassen sich einlagern. „Unsere Kosten lassen sich nicht einlagern“, sagt Torsten Roth.

Jalousien des Eiscafés gehen herunter wie in der kompletten Gaststättenbranche

Ein Holzgitter vor dem Eingang des Eiscafés „Zur Blechbüchse“ in der Magdeburger Allee verschaffte den Mitarbeitern der Bäckerei Roth am Montag noch ein bisschen natürliches Licht zum Putzen. Wenn das erledigt ist, gehen die Jalousien herunter – wie in anderen Cafés, Gaststätten und Restaurants während des im November.

„Wir sind nicht die einzigen Betroffenen, es gibt viele“, sagt Michaela Malkić. Später bestellen, wäre keine Option gewesen. Da sind die Sachen ausverkauft oder zu teuer. Aber was die Absage aller Weihnachtsmärkte und das Ausbleiben des Martinimarktes mit den sonst verkauften Martinshörnchen betrifft, will sich das Paar nicht einfach der Situation ergeben, zu der erschwerend die Baustelle vor der Tür kommt. Sie soll für barrierefreie Straßenbahnhaltestellen sorgen. Mitte Oktober kam sie für die Geschäftsleute ganz plötzlich. „Am 14. hatten wir den Zettel im Kasten und am 17. Oktober ging es los“, berichtet Michaela Malkić. Da war die Magdeburger Allee plötzlich Sackgasse und die Laufkundschaft fehlt mindestens noch bis Mitte November – wenn der Zeitplan aufgeht. Ein Online-Shop mit Bestellsystem war der erste Weg, die Misere einzugrenzen. Brot und Brötchen gehen immer, sollte man meinen. Demnächst will die Bäckerei Roth die Weihnachts- und Nikolauswaren übers Internet anbieten. Michaela Malkić wählte auch den Weg über soziale Medien. „Ich wollte einfach schreiben, damit die Leute wissen, wie es kleinen Händlern jetzt ergeht“, sagt sie.

Martinshörnchen-Geschäft ist gerettet – Zuspruch im Netz positiv

Die Reaktionen haben sie und ihren Mann total überwältigt: „Es ist Wahnsinn.“ Kindergärten, Schulen, Privatleute und Firmen haben das Martinshörnchen-Geschäft mit Bestellungen gerettet. Die nächste Lohnzahlung ist gesichert. Es hängen knapp 20 Existenzen daran, meist samt Familie. Und es gab jede Menge positiven Zuspruch im Netz. Um die Schittchen-Zutaten nicht umsonst gekauft zu haben, wollen Roths vor Weihnachten mit einem Verkaufswagen über die Dörfer tingeln. Wenn sie einen mieten oder kaufen können. „Der Bedarf ist da“, sind sie sicher.

Der Förderverein des Schutzverband Thüringer Weihnachtsstollen und Erfurter Schittchen hatte seinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt übrigens schon vorher angesagt. „Standmiete, Hütte auf- und abbauen, Personalkosten, Strom – das Risiko war wohl zu hoch“, schätzt Torsten Mann, „zumal die Stadt bei den Standmieten nicht nachgelassen hätte.“ Dass es ihre Weihnachtswaren auf dem adventlichen Luthermarkt dennoch geben könnte, glaubte er zu dem Zeitpunkt noch fest.

Händler und Gastronomen blicken mit Bangen, aber auch Ideen in die Zukunft

Bei Citymanagerin Patricia Stepputtis brennt spätestens seit Montag die Luft. „Viele sorgenvolle Telefonate“, nimmt sie derzeit entgegen. „Es gibt viele Händler und Gastronomen, die besorgt anrufen, Fragen zur aktuellen Situation stellen, Ideen haben für die nächsten Wochen oder einfach ihrem Unmut Luft machen“, sagt sie auf Anfrage unserer Zeitung. Gastronomen fürchten um ihre Mitarbeiter, dass diese wegen der Einschränkungen die Branche wechseln. Händler vermissen die Touristen, die in diesem Jahr ausbleiben. „Die Stadt leert sich zusehends“, schildert die Citymanagerin ihren Eindruck. Aber sie baut auf Ideen, die neue Wege auftun. Wie sie beispielsweise die Bäckerei Roth und auch andere schon in Angriff genommen haben.