Erfurter Bämm!-Tour endet mit vielfältigen Wünschen

Erfurt. Die Beteiligungsstruktur Bämm! steuert ihren Bus in sieben Erfurter Ortsteile, um Wünsche der jungen Leute aufzunehmen.

Sieben Erfurter Ortsteile wurden innerhalb der ersten Bustour der Beteiligungsstruktur Bämm! mit dem Ziel angefahren, Kinder und Jugendliche aktiv in die Gestaltung ihrer Wohnorte einzubeziehen.

Gemeinsam mit Vor-Ort-Patenschaften, Politikern, Jugendamt und sonstiger Unterstützung arbeitet Bämm! nun ein halbes Jahr lang an der Realisierung der Wünsche der jungen Menschen. Für das Frühjahr 2022 ist eine zweite Tour in weitere Ortsteile geplant.

Sieben Erfurter Ortsteile besuchte der Bämm!-Bus im Oktober

Als erste Stationen steuerte der Bus Kerspleben und Vieselbach an. Die Tour endete nach zwei Wochen in Möbisburg-Rhoda. Zudem wurden in Büßleben, Niedernissa, Egstedt und Molsdorf zahlreiche Ideen von Kindern und Jugendlichen aufgenommen.

Baumpflanzaktionen bis Anti-Rassismus-Projekte als Ideen der jungen Leute

Die Wünsche waren vielfältig und reichten von Baumpflanzaktionen bis hin zu Anti-Rassismus-Projekten. Letztlich einigten sie sich mit den Projektpaten auf jeweils eine Idee. Kerspleben bekommt eine Wand für Graffiti, Vieselbach freut sich auf einen Freizeitplatz, Büßleben muss sich noch entscheiden zwischen mehr Sitzbänken, Dönerladen und Skatepark, Niedernissa wünscht sich einen Fußballplatz, Egstedt, Molsdorf und Möbisburg-Rhoda planen einen Jugendtreffpunkt.

Weitere Informationen: https://bämm-erfurt.de/baemm-on-tour-herbst-2021/