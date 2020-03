Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Bahnhofsarkaden in neuem Licht

Zu dunkel und mit Schmierereien versehen: Das erste Bild, das sich Erfurt-Besuchern auf dem Weg vom Bahnhof in die Innenstadt bietet, ist kein gutes. Das Tiefbau- und Verkehrsamt hat auf die Beschwerden von Bürgern, Anliegern und Gewerbetreibenden reagiert und die Beleuchtung der Bahnhofsarkaden erneuert.

Sechs der alten Strahler wurden durch Vandalismus im letzten Jahr zerstört. Insbesondere die Geschäftsinhaber litten stark darunter, dass die teilweise schwache Beleuchtung genutzt wurde, um sich in dunklen Ecken zu erleichtern. In der vergangenen Woche wurden die alten und beschädigten Leuchten demontiert und 18 neue, energiesparende LED-Leuchten eingebaut. Sie strahlen nach oben gegen die weiß gestrichene Decke sowie nach unten gegen die Arkadensäulen. Boden und Wände werden so blendfrei und diffus ausleuchtet – etwa viermal heller als bisher. Das sorgt nicht nur optisch für einen besseren Eindruck, sondern soll vor allem die Sicherheit erhöhen. Egal, ob Notdurft oder Graffiti – durch die hellere Ausleuchtung sollen unerwünschte Taten in Zukunft schon von weitem erkennbar und Schäden minimiert werden.