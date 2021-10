Erfurter Band Volver: Vor allem echt

Erfurt. Volver kehren nach drei Jahren mit einem Live-Auftritt ins Kulturquartier zurück.

Volver veröffentlichten ihr Album [Re:] im Oktober 2018 und gaben damals im ausverkauften Kulturquartier ihr Releasekonzert. Nun kehren sie nach drei Jahren an diesen Ort zurück und spielen im großen Saal – am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr. Nach der „EP1“, die im letzten Frühjahr veröffentlicht wurde, folgen nun neue Songs, die während des Lockdowns im November/Dezember 2020 geschrieben wurden und das, obwohl es ein Bandleben in dieser Zeit gar nicht gab. Gefühlvoll, mal laut, mal leise – und vor allem echt.

Tickets unter www.eventlink.to/volver