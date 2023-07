Erfurter Bank mit Seltenheitswert

Gute Nachbarschaft ist Gold wert. Wenn dann noch eine Bank im Spiel ist, kann es nicht besser werden. Anja Derowski berichtet von einer besonderen Bank.

Kennen Sie eine Anlass-Bank? Also Bank wie Sitzgelegenheit. Nicht die, wo es Geld gibt. Eine solche Bank steht nun im Garten unseres Hauses und des Nachbarhauses. Wir teilen uns diesen, nun auch die Bank. Es ist so eine schöne mit geschwungenen Beinen und Füßen und Holzlatten zum Draufsitzen.

Frau Nachbarin hatte sie irgendwo ergattert und Herr Nachbar, also der Gatte ihrerseits, durfte sie dann schick machen. Säubern, abschleifen, streichen, lasieren.

Irgendwann danach kam die Nachricht in die hausinterne Whatsappgruppe, viele von uns hätten ja schon „gehört“ – der ironische Bezug zum Abschleiflärm deutlich –, dass es nun eine Bank im Garten gebe. Und wir sie bei einem gemeinsamen Grillen einweihen könnten. Wurst, Steak, Käse, Gemüse kamen jetzt am Wochenende auf den Grill. Als sich so langsam der Hof leerte und wir aufräumten, stellten wir fest, dass keiner an dem Abend auf der neuen Sitzgelegenheit Platz genommen hatte. Mensch, meinte eine Nachbarin, jetzt hätten wir die Anlass-Bank beinah vergessen. Setzten uns hin und freuten uns des Anlasses.