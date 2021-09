Erfurter Beitrag zum Tag des Flüchtlings: Dramatische Geschichte im Hörspiel

Erfurt. Das Demokratieprojekt [CoRa] und Radio F.R.E.I. erzählen von den dramatischen Erlebnissen eines jungen Elternpaares, das durch eine Entscheidung deutscher Behörden getrennt wird.

Ein Paar erwartet ein Kind, als es durch Abschiebung aus der Bundesrepublik getrennt wird. Zum Tag des Flüchtlings am 1. Oktober erzählt das Hörspiel „Odyssee – oder die Frage nach dem Rechtsstaat“ vom Demokratieprojekt [CoRa] und Radio F.R.E.I. die dramatische Geschichte als Hörspiel.

Derja und Navid (Namen geändert) erwarten ihr erstes Kind und wägen sich nach langer Flucht in Deutschland in Sicherheit. Doch vor einem Jahr wird der werdende Vater abgeschoben. Zurück bleibt die hochschwangere Derja, voller Angst und Zweifel. Ihr wird von Freunden geholfen. Nach einer dramatischen Odyssee lebt die junge Familie nun in Thüringen und erzählt ihre Geschichte.

Martin Arnold vom Projekt [CoRa]: „Das Hörspiel vermittelt uns, was Abschiebungen für die Betroffenen bedeuten können und wie weit Bürokratie dabei bereit ist zu gehen.“ Für das Produktionsteam war es wichtig, die Familientrennung in Form eines Hörspiels zu thematisieren. „Statt mit einem klassischen Beitrag, wollten wir diesmal mit diesem subjektiven Hörspiel die Sicht der werdenden Eltern in den Vordergrund stellen. Ihre Angst und ihre Gefühle greifbar machen“, sagt David Straub.

Online ab dem 1. Oktober 2021 abrufbar unter: https://bit.ly/3ocLffU

