Erfurter Bibliotheken setzen auf Online-Service

Erfurt Nach den Schließungen der Kindergärten und Schulen stehen nun auch die vorübergehende Schließung der Erfurter Bibliotheken fest. Aufgrund der Gefährdungslage durch das Coronavirus hat die Universitätsbibliothek auf dem Campus an der Nordhäuser Straße ihren öffentlichen Betrieb gestern um 16 Uhr eingestellt. Dabei beschränkte sich die mögliche Nutzung allerdings auf die Ausleihe und die Rückgabe von Büchern und Medien, die Lese- und Arbeitsplätze standen am Montag schon nicht mehr zur Verfügung.

Elektronisches Medienangebot bleibt bestehen

Wer am Telefon durch das aktuell sehr hohe Anruferaufkommen nicht in die Leitung der Unibibliothek durchkommt, wird durch ein Schild am Gebäudeeingang informiert, dass für aktuell ausgeliehene Medien, deren Leihfrist in nächster Zeit abläuft, weder Mahnungen noch Gebühren entstehen. Das elektronische Angebot in Form der Einsicht- und Downloadmöglichkeiten bestimmter Medien bleibt für die eingetragenen Nutzer der Universitätsbibliothek aber erhalten.

Keine Rückgabe von Medien möglich

Auch bei einem Anruf in der Stadt- und Regionalbibliothek informiert ein automatischer Anrufbeantworter über die vorrübergehende Schließung aller Zweigstellen. Die Bücher, CD, DVD und Computerspiele werden automatisch verlängert. Betont wird, dass es keine Rückgabeboxen für entliehene Medien gebe. So müssen die Bibliotheksmitglieder ihre entliehenen Sachen bis auf weiteres zu Hause lagern, bis die zuständigen Filialen wieder geöffnet sind.

Mahnungen werden ausgesetzt

Auch in der Bibliothek der Fachhochschule wird derzeit trotz geschlossener Türen intensiv gearbeitet. So sagt die Leiterin der Bibliothek, Andrea Glöckner, auf dem Campus an der Altonaer Straße, dass daher alle aktuell ausgeliehenen Medien ohne bestimmte Datierung, demnach unbefristet, in die Systeme der Nutzer eingetragen werden. „Die Mahnungen werden ausgesetzt, bis wir wieder öffnen und eine Lösung finden. Davon sind natürlich die Nutzer ausgenommen, deren Leihfrist schon vor dieser Woche abgelaufen war. Die müssen die bisher entstandenen Gebühren dann noch bezahlen“.

Mitarbeiter fertigen auf Anfrage Scans an

Trotz der geschlossenen Türen wollen die Mitarbeiter der FH-Bibliothek für die Studierenden und sonstigen Besucher zugänglich bleiben: „Wir wollen auf jeden Fall mit den Menschen verbunden bleiben und tun alles, was wir können dürfen, um die Leute zu unterstützen. Per Mail und per Telefon stehen wir für Fragen und Beratung zu unseren Angeboten und zu bestimmter Literatur und Aufsätzen zu Verfügung. Wenn es urheberrechtlich möglich ist, bemühen wir uns auch, Scans anzufertigen und elektronisch zu verschicken“, so Glöckner.

Umgang mit Fernleihen noch unklar.

So bestünde auch trotz geschlossener Fachbibliothek die Möglichkeit für Forschende und Studierende, weiter an ihren Hausarbeiten und Aufsätzen arbeiten zu können. Lediglich der aktuelle Stand der Fernleihen ist momentan noch ungeklärt. Diese werden vom Gesamtverbund organisiert und die Mahngebühren dann von der jeweiligen Bibliothek erhoben, aus der das Medium zur Nutzung verschickt wurde.