Erfurter Brieffabrik als Herzstück der Postbeförderung

Erfurt. Vor 25 Jahren ging das Briefzentrum der Deutschen Post im Erfurter Güterverkehrszentrum an den Start.

„Ob ein Brief gerade mal um die Ecke nach Neudietendorf gehen soll oder bis nach Sydney in Australien transportiert werden muss – die Sendung läuft durch unser Briefzentrum“, erläutert Marcus Wulf, Leiter der Brief- und Paket-Niederlassung in Erfurt, den üblichen Weg eines Briefes.

25 Azubis haben im zweiten Pandemiejahr ihre Ausbildung begonnen

In diesen Wochen jährt sich zum 25. Mal die Inbetriebnahme des damals thüringenweit ersten neu konzipierten Briefzentrums der Deutschen Post im Industriegebiet „Bei den Froschäckern 4“ im Güterverkehrszentrum (GVZ). Die Erfurter „Brieffabrik“ ist seither das Herzstück der Postbeförderung in der Region Nord-, West- und Mittel-Thüringens. Wulf ist Chef von rund 2700 Mitarbeitern – einschließlich 56 Azubis. 25 Azubis haben in diesem schwierigen zweiten Pandemie-Jahr ihre Ausbildung bei der Deutschen Post in Erfurt begonnen.

Bis zu 900.000 Briefsendungen werden täglich bearbeitet

„Am Standort in Vieselbach bearbeiten rund 250 Leute des Teams täglich bis zu 900.000 Briefsendungen. In Spitzenzeiten verdoppelt sich die Briefmenge, so dass wir unsere Kapazitäten fast vollständig auslasten”, sagt Wulf. In der „Brieffabrik“ wurden in 25 Jahren rund 7,3 Milliarden Briefsendungen bearbeitet.

„Um den erhöhten Sendungsmengen in der Vorweihnachtszeit Herr zu werden, setzen wir in Erfurt auch in diesem Jahr wieder zusätzliche Mitarbeiter für die Bearbeitung der Weihnachtspost ein. Diese unterstützen bis Weihnachten das Stammpersonal hauptsächlich bei der Sortierung“, ergänzt die Leiterin des Briefzentrums, Sladjana Kalus.