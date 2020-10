Erfurter Buchladen zum Wohlfühlen wie im Wohnzimmer

Die Wände voller Regale mit ins rechte Licht gerückten Büchern, ein bunter Teppich, ein großer Tisch, ein paar Stühle, liebevoll zusammengetragene Dekoration und der Blick auf eine Wand mit Kaffeetassen hinter der Kasse: Die Idee, Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen in einem kleinen gemütlichen Laden mit handverlesenen Büchern, findet sich in der Buchhandlung „kleingedrucktes“ 1:1 umgesetzt.

Auf der Liste des Deutschen Buchhandlungspreises 2020

Mit seinem Konzept findet sich der Laden am Mainzerhofplatz in der 108 Buchhandlungen umfassenden Liste der Preisträger des Deutschen Buchhandlungspreises 2020 wieder. Ausschlaggebend für die Wahl ist auch ein besonderes kulturelles Angebot. Abende mit Lesungen, Buchpremieren, Jungautoren, sogar Weinverkostungen gehören dazu – wenn nicht gerade Corona einen Strich durch die Rechnung macht. Mittlerweile gibt es solche Lesungen in der Studiobox des Theaters. Eine kleine Ecke im Laden ist ungarischen Weinen verschiedener Regionen und der Schokolade einer ungarischen Manufaktur vorbehalten. Aus Ungarn stammt die Inhaberin Emöke Ebner.

Corona bringt Einschränkungen auch für die Buchhandlung „kleingedrucktes“: Inhaberin Emöke Ebner (links) und Mitarbeiterin Claudia Arnhold reagieren kreativ. Foto: Marco Schmidt

In Thüringen zählt nur noch ein Geschäft in Schleusingen zu den Preisträgern 2020 – ein undotiertes Gütesiegel ging zudem an ein Erfurter Urgestein, an die Buchhandlung Peterknecht, die wegen ihrer Größe nicht zu den Preisträgern gehören kann.

Buchläden als echte Schatzkammern verstehen

Als „echte Schatzkammern voll geistiger Reichtümer“ hat die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters Buchhandlungen bezeichnet. Auf Entdeckungsreise nach solchen Schätzen können sich Bücherfreunde auch im „kleingedruckten“ begeben. Wo die Räumlichkeiten Grenzen setzen, lassen Emöke Ebner und Mitarbeiterin Claudia Arnhold Fantasie und Kreativität walten. Gewünschte Titel bestellen und am nächsten Tag abholen, klappt auch hier. Eigentlich geht es aber um den persönlichen Kontakt. An den Adventssamstagen wird wieder länger geöffnet.

Geheimtipp schon vor der Eröffnung im Mai 2017

Als Geheimtipp war der Laden „kleingedrucktes“ schon bei der Eröffnung 2017 im Hochglanzmagazin „Thüringen“ zu finden. Im Jahr darauf folgte die Auszeichnung vom Börsenblatt als „Deutschlands schönste Buchhandlung“. 2019 wurde „kleingedrucktes“ Partner der Büchergilde, „das sind auch nicht so viele“, sagt die Inhaberin. Und nun, 2020, der Deutsche Buchhandlungspreis. So schnell so viel Wertschätzung, das hat sie schon ein bisschen überrascht.

Wer sich unter den 108 Nominierten befindet, hat eigentlich schon gewonnen. Den Preis, der mit 7000 Euro dotiert ist. Aus diesem Kreis werden noch drei Erstplatzierte und weitere fünf geehrt, die besonders herausragen. Bekanntgegeben wird das erst zur Preisverleihung im November.