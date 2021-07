Erfurter Buga: Schatzkammer der Artenvielfalt

Erfurt. Das Grüne Band zieht sich auch durch Thüringen. Eine neue Ausstellung widmet sich diesem einzigartigen Biotop...

Schafe und Buga – wie hängt das zusammen? Nun, auf den ersten Blick gar nicht. Doch wer sich ein bisschen fernab der üblichen Wege treiben lässt, wird fündig…

Dort, wo einst das Ega-Terrassencafé war, entstand seit November 2019 das neue Naturschutzzentrum. Eigentlich sollte es im April eingeweiht werden, die Bundesnotbremse aufgrund der Corona-Pandemie ließ dies nicht zu. Seit vergangener Woche ist das Haus geöffnet, zugänglich für jeden Buga-Besucher, später jeden Ega-Besucher.

Es liegt ein wenig versteckt, am Haupteingang links und nach 150 Metern wieder links, noch vor dem Spielplatz. In dem Haus befindet sich nicht nur im Erdgeschoss eine Ausstellung zum „Grünen Band“, sondern in der oberen Etage die Geschäftsstelle der „Stiftung Naturschutz Thüringen“. Das Vorhaben wurde durch das Thüringer Umweltministerium gefördert.

„Der gelungene ökologische Bau ist nicht nur ein schöner neuer Sitz der Stiftung, hier ist eine zentrale Anlaufstelle für alle entstanden, denen Naturschutz und die Pflege des Grünen Bands Thüringen am Herzen liegt“, sagt Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund. Stiftungs-Geschäftsführer Denis Peisker ergänzt: „Mit dem Neubau erhält unsere Stiftung ein neues modernes, zeitgemäßes Domizil, und mit dem vielfältig ausgestatteten Ausstellungsbereich können wir den Menschen unsere Arbeit sowie verschiedenste Inhalte rund um das Grüne Band anschaulich näherbringen. „Das „Grüne Band“, der Begriff ist geläufig, doch was sich wirklich dahinter verbirgt, offenbart diese Ausstellung. Sie macht die Geschichte und Zukunft der ehemaligen 763 Grenzkilometer lebendig. Insgesamt zieht sich der Streifen, auch einst Eiserner Vorhang genannt, 12.000 Kilometer durch ganz Europa. 40 Jahre lang hatte die Natur hier Atempause, es fand keine normale menschliche Nutzung statt. Es entstand eine Schatzkammer der Artenvielfalt.

Das AR-Modell im neuen Naturschutzzentrum bietet interaktiv eine Ansicht aus zwei verschiedenen Jahren. Foto: Andreas Pöcking

Diese Schatzkammer wird in der Ausstellung auf vielfältige Weise präsentiert. Natürlich gibt es die klassischen Informationstafeln. Sie werden ergänzt durch multimediale Anwendungen, eine dürfte vor allem jüngere Besucher begeistern: ein sogenanntes Augmented Reality Model.

Mit Hilfe eines Tablets, das dort zur Verfügung steht, oder mit einer App, die eigens für die Ausstellung konzipiert wurde, kann ein Modell des Grünen Bandes gescannt werden, auf dem Tablet oder Handy wird dann eine reale 3-D-Ansicht gezeigt – je nach Interesse von 1985 und von 2021. Die Veränderung der Landschaft wird durch das Switchen stark sichtbar.

Wie sie sich gestaltet und entwickelt, dafür ist die Stiftung Naturschutz Thüringen verantwortlich. Zu dem Team gehören 12 Mitarbeiter, acht davon sind Gebietsbetreuer vor Ort. Sie bieten Führungen an, kümmern sich um die jeweiligen Bereiche, stehen in Kontakt mit Landschaftspflegeverbänden – und mit Schäfern. „Das Grüne Band ist ein Offenland-Biotop. Die Pflanzen- und Tierwelt kann nur auf Dauer existieren, wenn Schäfer ihre Herden hier weiden lassen“, sagt Stiftungssprecherin Nancy Paudler.