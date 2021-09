Erfurter Buga: Wechselspiel zwischen Blumenbeeten

Erfurt. Das Blumenstadtorchester gibt am Sonntag am Erfurter Petersberg bei der Bundesgartenschau ein Konzert. Allerdings gibt es Kritik an den Hygieneauflagen.

Das Blumenstadtorchester vereint als Projektorchester das künstlerische Potenzial Erfurts und will die Verbundenheit zum Gartenbau musikalisch aufleben lassen. Seine Heimat hat dieses Buga-Projekt – ein besonderes Vorhaben von Freizeitmusikern – in der Stadtharmonie Erfurt. Das lang ersehnte erste Konzert erklingt am Sonntag, 12. September, 17.30 bis 19 Uhr, auf der Sparkassenbühne am Petersberg.

„Bereits zwei Jahre vor der Buga haben wir unser Konzept vorgestellt. Ein Jahr davor wurden die ersten Vorbereitungen gestartet, Stücke herausgesucht, Mitwirkende gesucht“, erzählt der Vorsitzende des Orchestervereins Daniel Stassny. Doch die Proben konnten durch die Coronapandemie nicht begonnen werden. Nach acht Monaten Zwangspause probten die Mitglieder des Blumenstadtorchesters Anfang Juni erstmals wieder gemeinsam. „Mit intensiver Probenarbeit, Wochenendproben und Proben auch in den Ferien haben wir uns nun auf die geplanten Konzerte im September und Oktober vorbereitet. Wir sind überglücklich, nun überhaupt Konzertperspektiven zur Bundesgartenschau 2021 zu haben und freuen uns auf unser Publikum.“

Doch der Vereinsvorsitzende bringt auch Kritik an. Das Hygienekonzept für die Buga-Bühne, das hat er nun erfahren, erlaubt nur 40 Musiker gleichzeitig – trotz 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Das Orchester allerdings besteht aus 50 Musikern. „Wem soll ich nun sagen, dass er nicht mitspielen darf – vor allem nach so vielen Monaten Musikabstinenz“, fragt er anklagend. „Ich sortiere nicht aus.“

Eine Lösung musste her. Nun wird es am Sonntag ein bisschen sein wie beim Fußball. Da gibt es auch Wechsel bei den Spielern. „Es wird also ab und zu ein Pfiff ertönen und dann wird ausgetauscht. Wir gestalten das auf eine witzige Weise – auch um zu zeigen, wie schwachsinnig manche Vorschriften sind“, erzählt Daniel Stassny.

Ein weiteres Konzert ist am 19. September, 11 Uhr, ebenfalls auf dem Petersberg geplant.