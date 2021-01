Erfurter CDU sieht Argumente zu Nettelbeckufer ausgetauscht

Über die Umbenennung des Nettelbeckufers in Gert-Schramm-Ufer will die CDU nicht länger diskutieren.

Die CDU der Stadt drängt auf eine Entscheidung in der Debatte um die Umbenennung des Nettelbeckufers. Der CDU-Fraktionschef im Stadtrat, Michael Hose, reagiert damit auf einen Bericht unserer Zeitung, der die Initiative Decolonize mit der Ankündigung zitiert, weiter aktiv für die Umbenennung in Gert-Schramm-Ufer einzutreten.

Die Argumente seien bereits hinlänglich ausgetauscht, argumentiert hingegen Hose. „Das stetige Wiederholen bringt niemanden weiter. Nach zahllosen Diskussionen, Gutachten und Flugblättern ist es nun an der Zeit, zu entscheiden", fordert er.

Christdemokraten offen für Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Erfurt

Der CDU-Fraktionschef verweist auf den Vorschlag der CDU mit Freien Wählern, Piraten und FDP, nach dem das Nettelbeckufer nicht umbenannt und Gert Schramm mit einer Neubenennung gewürdigt werden solle. Decolonize und Mitglieder anderer Stadtratsfraktionen hatten diesen Vorschlag dahingehend kritisiert, dass er die Debatte um die Verwicklungen Joachim Nettelbecks in den Versklavungshandel abrupt abwürgen wolle.

Mit der Entscheidung über den CDU-geführten Antrag zum Nettelbeckufer sei für die Christdemokraten das Thema Straßennamen vom Tisch. „Projekten zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Erfurt stehen wir offen gegenüber“, so Hose.

Decolonize sieht Umbenennung nicht als Schlusspunkt der Nettelbeck-Diskussion

Im Gegenzug versichert aber Urs Lindner von Decolonize Erfurt, dass selbst die Benennung einer Straße nach dem schwarzen Deutschen und Streiter gegen Rassismus, Gert Schramm, gewiss kein Schlusspunkt unter die Nettelbeck-Diskussion sei. Schließlich ändere dies nichts an der Tatsache, dass Joachim Nettelbeck aktiv Kolonialpolitik betrieben habe und so nicht mit einem Straßennamen geehrt werden dürfe.