Erfurter Chor feiert mit Gästen

Der Erfurter Kammerchor „Collegium Cantat“ feiert am Samstag, dem 30. September 2023, sein 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert in der Kaufmannskirche. Dieses Zusammenspiel hat eine lange Tradition, es gab bereits einige Aufführungen im Rahmen von Frühlingskonzerten und Abendsingen.

Unter der Leitung von Dirigentin Ines Weichard werden klassische und moderne A-Cappella-Stücke präsentiert, von Hugo Distler über Edvard Grieg, aber auch der britischen Pop-Band Coldplay. Auch Bach darf natürlich in der Hauskirche seiner Eltern nicht fehlen. Der Chor, der aus dem ehemaligen Lehrerchor hervorgegangen ist, wird dabei von befreundeten Chören aus Dresden und Bergen in Norwegen unterstützt.

In dem gemeinsam dargebotenen Programm wird sich das Motto des Konzertes „Herzenssache Musik“ in den einzelnen Titeln widerspiegeln. Es wird von der Liebe zur Musik, aber auch von der Liebe zum Leben gesungen. Mit den in verschiedenen Sprachen vorgetragenen Kompositionen möchte der Chor nicht nur sich und seine musikalischen Gäste, sondern auch ein großes Publikum begeistern. red

Beginn des Konzertes ist 17 Uhr, Karten gibt es zum Preis von 7 Euro an der Tageskasse vor Ort.