Erfurter Chor lädt zur Schnupperprobe ein

Nicht nur im Gesangbuch finden Chöre wie die Thomaskantorei ihre Lieder. In der Woche der Chöre wird nach Neueinsteigern gesucht. (Symbolfoto)

Erfurt. Neueinsteiger werden nicht nur, aber besonders in der Woche der offenen Chöre gesucht – auch von der Erfurter Thomaskantorei.

Die Thomaskantorei lädt am Montag, 11. September, von 19.30 bis 21.30 Uhr im Rahmen der bundesweit stattfindenden „Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands zu einer Schnupperprobe ein.

Vom 11. bis zum 17. September öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängerinnen und -sängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch die Thomaskantorei gehört zu den Ensembles, die in Erfurt an der „Woche der offenen Chöre“ teilnehmen.

Die Thomaskantorei ist der Chor der evangelischen Thomasgemeinde. Das Ensemble steht unter der Leitung von Sabine Strobelt. Mitsänger und -sängerinnen sind willkommen: Die offene Probe im Rahmen der „Woche der offenen Chöre“ findet im Gemeindesaal in der Puschkinstraße 11 statt.

Die „Woche der offenen Chöre“ wird im Rahmen des Förderprogramms „Kultur in ländlichen Räumen“ durchgeführt, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Zurück geht die Aktion auf einen Beschluss des Deutschen Bundestages, wie die Thomaskantorei mitteilt.