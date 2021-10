Erfurter Christophoruswerk bei der Buga: Miteinander Wurzeln geschlagen

Erfurt. Das Christophoruswerk stellte sein Wirken in Erfurt zur Bundesgartenschau auf dem Petersberg vor.

Als ein Teil dieser Stadt versteht sich das Christophoruswerk, das am Mittwoch ein buntes und informatives Programm „Miteinander Wurzeln schlagen“ rund um den Kirchenpavillon der Bundesgartenschau auf dem Petersberg ausrichtete und die Chance nutzte, sich vorzustellen. Die Buga sollte aktiv mitgestaltet werden. Das Interesse der Besucher für das inklusive Leben und Arbeiten in den Werkstätten, in der Schule und an den anderen Wirkungsstätten war enorm. Neben vielen genutzten Gesprächsangeboten fanden auch die Bastelangebote großen Anklang. Viel Aufmerksamkeit erfuhr das Aquavelo als nachhaltiger Beitrag zum sparsamen Bewässern von Gärten. Zudem verteilten Mitarbeiter und Klienten Tonengel und Blumensamen in großen Mengen.