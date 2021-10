Erfurter Corona-Inzidenz steigt weiter an

Weitere 101 Corona-Tests in Erfurt waren positiv, wurde am Donnerstag gemeldet.

Erfurt. 101 neue Fälle wurden am Donnerstag gemeldet. Neue Schutzmaßnahmen stehen offenbart bevor.

Die Corona-Lage in Erfurt bleibt ernst. 101 neue Positiv-Tests ließen die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 225,6 steigen, bestätigte das Gesundheitsamt. Nach dem Wert von 217 am Mittwoch ist das ein neuer Negativ-Rekord. Mehrere Neueinweisungen ins Krankenhaus ließen auch die Hospitalisierungsinzidenz weiter auf 7,9 steigen. Angesichts überschrittener Schwellenwerte könnte bereits am Freitag die nächste Warnstufe greifen, die laut Landesgesetz neue Schutzmaßnahmen nötig machen würde.