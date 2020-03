Der Corona-Verlauf in Erfurt seit dem ersten bestätigten Fall am 8. März. Die Daten beruhen auf Angaben des Gesundheitsamtes. (Grafik erstellt mit Graph.js und Moment.js)

Erfurt. 72 Infizierte waren es am Freitag. Darunter sind auch zwei Bundeswehr-Angehörige. Die Kliniken brauchen Nachschub an Schutzausrüstung

Erfurter Corona-Kurve verläuft geradlinig

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Erfurt ist am Freitag auf 72 gestiegen. Das waren sechs mehr als am Donnerstag. 15 Erfurter sind genesen, 813 befinden sich in Quarantäne. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Der erste Erfurter Fall wurde am 8. März registriert. Unsere Grafik zeigt, dass der Verlauf der Infektionen bislang geradlinig verläuft und nicht exponentiell ansteigt. Allerdings geben die Testergebnisse den Stand von vor einigen Tagen wieder. Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen kann aus den Daten noch nicht abgelesen werden. In Erfurt kommt hinzu, dass der größte Teil der 31 infizierten Frauen und 41 infizierten Männer sich auf Reisen angesteckt hat oder Kontaktpersonen von Reisenden sind. Darunter sind sechs Ehe- oder Lebenspartner. Bei dieser Gruppe hängt der Anstieg eher mit dem jeweiligen Rückreisedatum zusammen als mit einer Ausbreitung des Virus in Erfurt. Lediglich bei neun Infizierten ist die Quelle unbekannt. Bei vier Personen wird noch untersucht, wo sie sich angesteckt haben könnten. Laut dem Gesundheitsamt ist aktuell keiner der Infizierten in stationärer Behandlung. Allerdings bestätigte der Sanitätsdienst der Bundeswehr, dass sich auch zwei Erfurter Bundeswehrangehörige infiziert hätten und einer von ihnen im Krankenhaus behandelt werde. In den beiden Erfurter Kliniken können nach Angaben von dieser Woche kurzfristig über 100 Beatmungsplätze für Covid-19-Patienten bereit gestellt werden. Deutlich knapper ist im Vergleich die Ausstattung mit Schutzausrüstung wie Masken, Handschuhen, Desinfektionsmitteln oder Schutzanzügen. „Diese Ausrüstung steht im Helios Klinikum Erfurt aktuell noch zur Verfügung, wenngleich die Vorräte begrenzt sind“, sagt die Helios-Sprecherin Sylvia Kreyßel-Minar. „Gleichwohl werden Nachlieferungen sowohl konzernseitig als auch Seitens des Landes organisiert.“ Auch im Katholischen Krankenhaus kann die Sicherheit der Patienten sowie der Mitarbeiter derzeit noch vollumfänglich gewährleistet werden. „Dennoch ist allen Beteiligten klar: Um notwendige hygienische Standards auch in naher Zukunft weiterhin sicherstellen zu können, muss innerhalb kürzester Zeit Nachschub erfolgen“, warnt die Sprecherin Julia Erdmann. Der Bund müsse Versprechen einhalten, und auch das Land sei in der Pflicht, die Kliniken zu unterstützen. „Die bisherigen Zuweisungen über das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz sind absolut unzureichend“, warnt das Krankenhaus.