Erfurter Corona-Proben in der Nacht zu Dienstag alle negativ

Die Zahl der Corona-Infizierten in Erfurt liegt weiter bei 16. Die über Nacht zu Dienstag ausgeführten Tests seien alle negativ ausgefallen, bestätigte das Erfurter Gesundheitsamt. „Somit gibt es keine Neuinfektionen beziehungsweise Neuerkrankungen in der Landeshauptstadt“, sagt Rathaus-Sprecher Daniel Baumbach.

Das sollte aber nicht als Entwarnung gewertet werden, meint Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). „Wichtig ist, dass jetzt alle Erfurterinnen und Erfurter Disziplin halten, zu Hause bleiben oder auf Arbeit und beim Einkaufen weitestgehend Abstand zueinander halten, damit die Infektionsketten gestoppt werden“, sagt er.

Besonders wichtig sei, dass die Österreich-Heimkehrer vom Wochenende nicht die Quarantäne-Vorgaben missachten. „Es ist überaus wichtig, dass diese Menschen wirklich 14 Tage lang streng in ihren Wohnungen bleiben. Da appelliere ich dringend an die Vernunft der Menschen“, so Bausewein. Zuvor hatte die Stadtverwaltung Stichproben zur Überprüfung der häuslichen Quarantäne angekündigt.

Die Entwicklung der Corona-Zahlen in der Thüringer Landeshauptstadt verläuft sehr ungleichmäßig. Nach den ersten drei Fällen, die in der Vorwoche registriert wurden, stieg die Zahl über das Wochenende sprunghaft auf 16 Fälle an. Seit Montagmorgen kam kein neuer Fall hinzu.

Ebenfalls am Dienstag hat in Erfurt die Phase der schulfreien Zeit begonnen. Schulen und Kitas öffnen nur im Notbetrieb für Kinder, deren Eltern wesentliche Berufe für die Aufrechterhaltung des Lebens ausüben. Thüringens Bildungsministerium und das Staatliche Schulamt hatten zuvor die Schulen mit Unterrichtsmaterial versorgt, das sowohl von den Schülern in Notschulen als auch von den Kindern zu Hause bearbeitet werden soll.

Indes wurden weitere Schließungen von Einrichtungen bekannt. Laut Stadtverwaltung ist nun auch die Fuchsfarm bis auf Weiteres geschlossen. Seit Dienstagmorgen ist zudem das Stöberhaus nicht mehr geöffnet, wie die Stadtwerke mitteilen.