Erfurter, die Bücher machen: Ein junger Verlag stellt sich vor

Erfurt. Einige Autoren, die im Proof-Verlag veröffentlicht haben, sind mittlerweile weit über die Grenzen Thüringens bekannt. Wie ein Ehepaar eine kleine Verlag immer größer macht.

Ein junger Mann namens „Eugen“ war es, der den Weg eines jungen Erfurter Verlags geebnet hat. Das Buch über „den Weltstar, der keiner wurde“ von Frederic Schulz bescherte Maik Stock und Ramona Hoidn-Stock und ihrem „Proof-Verlag“ eine erste größere Aufmerksamkeit.

In den letzten drei Jahren hat sich das Programm der beiden Erfurter um einige Titel erweitert. Neben Schulz gehören auch Julia Herz („Mama lernt fliegen“) und René Müller-Ferchland („Niemanns Kinder“) zu den mittlerweile überregional bekannten Autoren, die bei Proof veröffentlicht haben. Im Haus Dacheröden will das Verleger-Paar im Zuge einer Autorenmesse mit Lesung die beiden Neuerscheinungen präsentieren.

Zwei neue Autorinnen stellen sich vor

Neben Susanne Carls „War’s das jetzt schon?“, in dem es um eine neue Lebensaufstellung nach einer schweren Diagnose geht, wird auch Gabriele Günthers Buch „Fassadenbrüche“ vorgestellte. Sind es bisher zumeist Erfurter, ist es hier eine Stuttgarterin, die in ihrem Roman über alte Wunden und „ungeahnte Abgründe in einer scheinbar perfekten Welt“ schreibt.

Lesung mit wechselnden Stimmen sorgt für Unterhaltung

„Wir wollen unsere Autoren wirklich kennen“, beschreibt Ramona Hoidn-Stock das Verhältnis zu den Menschen, die ihre Geschichten und Manuskripte einbringen. „Wir haben nur ein kleines Programm von zehn Büchern pro Jahr, aber dafür, dass wir das auf unsere Art betreiben, ist das schon ganz schön viel“, so die Pädagogin. Wie die Autoren und die Verleger zusammenarbeiten, wird auch am Samstag ab 14 Uhr im Haus Dacheröden gezeigt. Der Nachmittag, der mit einer Gesprächsrunde über die Arbeit des Verlags und einer Autorenmesse beginnt, beinhaltet nämlich auch eine Lesung in ungewohntem Format: „Wir werden ein ‘Lies mein Buch’ machen, in dem die Autoren per Zufallsverfahren einen Text der jeweils anderen Autoren zugelost bekommen und lesen werden“, erklärt Maik Stock das Prinzip. „Diese Idee ist entstanden, als wir mit dem Ayhan Urmiyes Buch ‘Katzen trinken keinen Tee’ Lesungen gemacht haben. Da haben Ramona und Ayhan die Dialoge gelesen, was sehr gut ankam und das Ganze interessanter macht“, so der Verleger.

Kinderliteratur-Sparte soll ausgebaut werden

Stock, der von Haus aus Werbedruck-Experte ist, hat neben der Liebe zur Literatur auch die technischen Aspekte im Blick. „Wir schauen, welches Papier zum Buch passt, ob eine Veredelung passend wäre und wie es aufgemacht sein soll.“ Wie vielseitig das sein kann, zeigen die Titel des Verlags, die in individueller grafischer Gestaltung für sich sprechen. Neben Lektoren, die das intensive und sensible Lesen der Manuskripte übernehmen, kommen bei der Umsetzung in projektbezogener Art auch externe Grafiker zum Einsatz.

Durch den Beruf seiner Frau liegt in Zukunft ein Ausbau der Kinderliteratur nahe. Bisher gibt es die „Rübensüß“-Reihe. Die soll noch wachsen oder um Werke anderer Art bereichert werden.

„Unter der Leselampe – der Proof Verlag stellt sich vor“, am Samstag, den 1. Juli von 14 Uhr bis 19 Uhr im Haus Dacheröden, Anger 37. Der Eintritt ist frei. Ein „Grill &Read“ wird auch am 15. Juli im Kerspleben (Zum Kornfeld 12) die Gelegenheit geben, die Verleger und ihr Programm kennenzulernen. Weitere Infos unter: https://proof-verlag.de/