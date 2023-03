Erfurter diskutieren über staatliche Hilfen in der Energiekrise

Erfurt. Gestiegene Kosten und staatliche Hilfen: Ob sich beides die Waage hält, wird zum Weltverbrauchertag diskutiert im Erfurter Haus Dacheröden.

Gaspreisbremse, Strompreisbremse, Härtefallfonds: Mit einer Reihe von Maßnahmen will der Staat in der Energiekrise unterstützen. Aber kommt die Hilfe bei allen Betroffenen in Thüringen an? Zu diesem Thema diskutiert die Verbraucherzentrale zum Weltverbrauchertag am Mittwoch, 15. März, mit Verbraucherschutzministerin Doreen Denstädt, Vertretern aus Energie- und Wohnungswirtschaft sowie Sozialverbänden. Werden ihre gestiegenen Kosten für Strom und Heizung ausreichend abgefedert? Welche Probleme gibt es bei der Umsetzung? Und wo muss die Politik nachschärfen?

Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich an interessierte Verbraucher genauso wie an Fachpublikum. Die Gesprächsrunde findet von 18 bis 20 Uhr zugleich vor Ort im Kulturhaus Dacheröden am Anger und online über das Meetingtool Webex statt. Eine Anmeldung zur Online-Teilnahme ist ab sofort unter anmeldung@vzth.de möglich.