Der Ega-Park in Erfurt öffnet bald wieder alle Zugänge. Ein Spaziergang durch ein Meer von Blumen lohnt sich unbedingt.

Erfurt. Voraussichtlich am 15. Mai wird der Egapark auch wieder seinen Eingang am Gothaer Platz öffnen. Sehen Sie hier ein Video von der aktuellen Blumenpracht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Ega-Park öffnet bald wieder vollständig

Voraussichtlich am 15. Mai wird der Egapark auch wieder seinen Eingang am Gothaer Platz öffnen. Dieser war nach der Wiedereröffnung des Parks für Besucher seit dem 27. April noch geschlossen geblieben. Aus guten Gründen, wie Ivonne Stampf vom Egapark erklärt und damit auch auf Anfragen dazu an unsere Zeitung reagiert.

Blumenpracht im Ega-Park Erfurt Blumenpracht im Ega-Park Erfurt

Grundlage für die Öffnung des Egaparks sei das Schutzkonzept, das auf Basis der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt erstellt wurde. Zu den Auflagen daraus gehört unter anderem eine Besucherbeschränkung entsprechend der Abstandsregeln. „Diese Zahlen können laufend nur ermittelt werden, wenn allein der Haupteingang genutzt wird“, erläutert Ivonne Stampf. Die anderen Ein- und Ausgänge verfügten mit den Drehkreuzen nicht über ein automatisches Zählsystem. „Die Machbarkeit entsprechender Nachrüstungen prüfen wir derzeit“, so Stampf.

Um die Übersicht bei den Besucherzahlen zu behalten, sei der Zugang nur über den Haupteingang ermöglicht worden, an dem eigens dafür abgestellte Mitarbeiter die Besucher gezählt haben. Außerdem galt es zunächst Erfahrungen zu sammeln über Besucherströme und -wege. „Schließlich ist das alles auch für uns Neuland“, sagt Ivonne Stampf.

Wenn ab 15. Mai auch die Caponniere als Gastronomie-Betrieb wieder öffnen darf – davon geht man im Egapark derzeit aus – soll auch der Zugang über den Gothaer Platz wieder ermöglicht werden. Die Wegeführung bleibe weiterhin angepasst und auf die Anforderungen in Corona-Zeiten abgestimmt.

Die Informationen dazu würden rechtzeitig veröffentlicht, auch auf der Internetseite des Parks.

www.egapark-erfurt.de