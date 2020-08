Am Wochenende verwandelt sich der Egapark Erfurt wieder in eine Welt voller Comichelden und schillernder Mangafiguren (Archivbild).

Erfurt. Am 22. und 23. August 2020 lädt der Egapark Erfurt zum nunmehr vierten Comicpark ein. Die Tickets sind limitiert.

Erfurter Ega verwandelt sich am Wochenende in Comicpark

Am 22. und 23. August findet auf der Ega in Erfurt die bereits vierte Auflage des Comicpark statt. Dann sorgen schillernde Helden und Figuren aus japanischen Manga und Animefilmen für ein Erlebniswochenende für die ganze Familie.

Nach Terminverschiebung durch die Covid-19-Pandemie lädt der Comicpark zu einem – in diesem Jahr etwas anderen – Festival ein. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sind die Tickets limitiert, das Programm ist es hingegen nicht.

Versteigerung für guten Zweck

Die zweitägige Veranstaltung ist ebenso ein Anlaufpunkt für Comic-Liebhaber, Cosplayer, Rollenspieler und Japan-Fans, um sich zu treffen und auszutauschen. Außerdem bieten Händler ihre Waren an, Künstler stellen Werke aus und Walk-Acts liefern ihre Shows – alles unter Auflage der aktuellen Hygieneregeln.

Egapark-Besucher haben zudem am Samstag die Möglichkeit, Schnäppchen für einen guten Zweck zu ersteigern. Laut den Angaben werde der IKEA Pavillon geräumt. Die dort präsentierten Kleinmöbel sollen versteigert werden. Die Einnahmen gehen an das Kinderhaus Weimar. Start der Versteigerung ist am 22. August 2020, 14 Uhr. Die ersteigerten Stücke müssen bar bezahlt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass für den Abbau ggf. ein Akkuschrauber benötigt wird.

Drohnenfoto zu BUGA

Alle malfreudigen BUGA-Fans jeglichen Alters sind am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr dazu eingeladen, die Straße am Spielplatz mit Kreide unter dem Motto „Wir malen eine BUGA!“ bunt zu gestalten. Von dem Gesamtkunstwerk wird dann ein Drohnenfoto als Erinnerung angefertigt.

