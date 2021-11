Bis spät in den Abend hinein bauen Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld und sein Team am Donnerstagabend alles für das „Winterleuchten“ im Egapark auf, das am Freitag eröffnet wird.

Erfurter Egapark wird in Licht und Farben getaucht

Erfurt. Mit der einsetzenden Dunkelheit startet das „Winterleuchten“ am 5. November.

Nach dem zurückliegenden Jahreswechsel gänzlich ohne „Winterleuchten“ – wegen der Bundesgartenschau – kommt nun wieder ein solches Spektakel in den Egapark. „Besonders bunt und ein bisschen hippiemäßig wird es“, verspricht Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld aus dem Ruhrgebiet. Am Freitag, 5. November, öffnet die Egapark ihre Tore für das „Winterleuchten“, das 17 Uhr beginnt.

Mit einsetzender Dunkelheit leuchtet und strahlt der Egapark

Alle arbeiten auf Hochtouren. Bis Donnerstag spät in den Abend hinein sind Wolfgang Flammersfeld und seine Leute daran, die Objekte für das mittlerweile sechste „Winterleuchten“ zu installieren. 18 größere Installationen gehören dazu. 600 Scheinwerfer und acht Kilometer Kabel kommen zum Einsatz. Zehn Projektionen per Video oder Dia strahlen mit der einsetzenden Dunkelheit fast täglich bis zum 23. Januar. Nur an Heiligabend und Silvester bleibt die Ega geschlossen. Für eine „Essensmeile“ mit Holzbuden ist gesorgt.

Aussichtsturm und Märchenturm gefallen dem Lichtkünstler besonders

Es sind an die 20 Gärten, Anlagen, Parks, die Flammersfeld pro Jahr mit seiner Lichtkunst ausstattet. Am Egapark gefallen ihm „die beiden Türme“ besonders. Gemeint sind der Aussichtsturm und der Märchenturm. Aber auch das Gartenbaumuseum und die schönen hohen Bäume.

Ein Feuerwerk wird zur Eröffnung am Haupteingang entzündet

Zur Eröffnung am Freitag gibt es ein Feuerwerk. „Es wird 17.30 Uhr am Haupteingang entzündet und dauert etwa eine Viertelstunde“, verrät Pressesprecherin Friederike Schmidt von den Stadtwerken. „Neu ist eine Rundfahrt mit dem Egapark-Express“, fügt sie hinzu. Der fuhr in diesem Jahr als Buga-Express übers Gelände und kommt nun wieder zum Einsatz. Als Eintritt zahlen Erwachsene sechs Euro, Kinder bis 16 Jahren drei Euro, und Kinder bis sechs Jahre haben freien Zugang. Wer eine Saisonkarte für 2022 erworben hat, kann jeweils einen Euro sparen.

Zum Rahmenprogramm gehören Taschenlampenführungen, Weihnachtsmärchen und mehr. Termine sind im Internet unter www.egapark-erfurt.de/pb/egapark/Home/Aktuelles/winterleuchten_2021-2022 nachzulesen.