Erfurter Email-Künstler mit Statement in Corona-Zeiten

Ums Erkunden von Strukturen, Mustern und Rastern geht es in den Kunstwerken von Johannes Kaiser. Arbeiten dazu, ausgeführt in Industrieemail auf Stahl und Kupfer wären auch zur artthuer 2020 von ihm zu sehen gewesen, doch die Kunstmesse wurde coronabedingt abgesagt. Daran ändert auch die Schutzausrüstung nichts, in der Kaiser drei Tage lang hätte nachfühlen wollen, wie es Pflegern, Ärzten und Testern während ihrer langen Schichten geht. Um die Kunst dennoch sichtbar werden zu lassen, gibt es diese Reihe „Kunst-Kontakt“.

Johannes Kaisers Werk Pan:Demos zeigt dieser Ausschnitt. Foto: Johannes Kaiser

Die einzelnen Elemente der Kunst Kaisers verstehen sich weiter modular und kombinierbar, womit der Künstler einen Anreiz für Wiederkäufer und Sammler beabsichtigt. Somit ergeben sich erneut die Formate von DIN A5 bis hin zu 50 mal 50 Zentimeter großen Elementen.

Johannes Kaiser, 1966 in Erfurt geboren, hat bei den im Jahr 2020 entstandenen Arbeiten den Fokus auf das „klassiche Emailplakat“ gelegt, wie der selbst sagt. „Eine Aussage, eine Botschaft, ein Statement erscheint mir in Zeiten von Corona existenziell wichtig“, so der Metallgestalter und Silberschmied.

„It is what it is“ hat Johannes Kaiser diese Arbeit getauft. Foto: Johannes Kaiser

Eine Arbeit heißt „pan:demos“, ein vierteiliges Mosaik, 107 mal 107 Zentimeter groß. Basis der Arbeit ist die Flut ikonischer Bilder, die sich „im Jahr 2020 virulent über unsere mobilen Displays ergossen hat“, wie Kaiser erklärt. „Die dunkelblauen Displays und Hände sind gleich Spike Proteinen des Covid-Virus – wir docken an, infizieren uns an den Bildern der Bagger in Wuhan, Särgen in Bergamo, Kühltrucks in New York, der Explosion von Beirut, George Floyd und BLM, Demonstrationen in Belarus… der Betrachter nutzt die eigene Imagination, um die Displays zu erhellen“, beschreibt Kaiser seine Gedanken zum Werk.

Johannes Kaiser, Metallgestalter / Silberschmied, Johannesstraße 178 in Erfurt, Telefon: 0151/54 10 97 44