Um Geckos in Tansania kümmert sich ein Projekt des Thüringer Zooparks, dafür werden Spenden gesammelt.

Erfurt Im ersten Jahr der Aktion bereits 6000 Euro an Spenden gesammelt

Erfurter Engagement für Himmelblaue Zwergtaggeckos in Tansania

Zusammen mit Partnern engagiert sich der Thüringer Zoopark Erfurt für den Erhalt der Lebensräume des Himmelblauen Zwergtaggeckos in Tansania und sammelt dafür Spenden. Der Thüringer Zoopark Erfurt ist dabei federführend in dieser Kampagne und gewinnt immer neue Unterstützer dafür, auch andere Zoos. „Viele Menschen haben uns dabei mit kleinen und größeren Spenden unterstützt, so dass im ersten Jahr über 6000 Euro allein im Thüringer Zoopark Erfurt gesammelt werden konnten“, freut sich Zoodirektorin Sabine Merz. Mit dem Geld könnten Einheimische den Lebensraum der Geckos besser schützen, invasive Palmenarten roden und die lebenswichtigen Palmen für die kleinen Reptilien schützen und vermehren.

Waldbrände stellen eine große Gefahr für den Wald und die Pandanuspalmen dar, auf denen dieser Gecko lebt. Nach den Bränden wächst Cedrela odorata, eine invasive und als Brennholz und Bauholz genutzte Baumart, schnell auf. Langsam wachsende Arten, zu denen auch die Pandanuspalmen der Geckos gehören, sind dagegen zerstört. Durch Waldbrände entstehen damit immer mehr Flächen, die von Cedrela bewachsen werden und für Pandanuspalmen nicht mehr nutzbar sind.

Zur Rettung des Geckos und seiner Palmen sind geplant: das Anlegen von 10 Kilometern Brandschneisen, so dass bei Waldbränden nicht noch mehr ursprüngliche Waldflächen abbrennen, die Rodung von Cedrela odorata auf 50 Hektar Fläche im ersten Jahr sowie die Ausbildung und Beschäftigung von Anti-Wilderer- und Antiwaldbrand-Patrouillen.

Das Projekt zielt auf eine Beschäftigung der Bevölkerung ab, indem sie vor Ort im Waldschutz eingebunden wird und davon unmittelbar profitiert. Es ist bei der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) als Projekt offiziell anerkannt. Die Kontrolle der Gelder und ihrer Verwendung wird von der ZGAP streng überwacht.

„Unser Partner in Tansania stellt sicher, dass das Geld auch da ankommt, wofür es gedacht ist. Mit so einem großen Erfolg im ersten Jahr hatte der Zoopark nicht gerechnet. Dank an alle Spender“, freut sich Merz.

Mehr Informationen gibt es dazu auf der Webseite des Thüringer Zoopark Erfurt unter www.zoopark-erfurt.de/infos/kimboza-forest-gecko-projekt