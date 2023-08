Erfurter Evag erhöht den Bus-Takt für Amazon in Stotternheim

Zum Schulstart werden die Fahrpläne in Erfurt angepasst. Schüler und Samstags-Shopper dürfen sich ebenfalls auf Verbesserungen freuen.

Mit dem Schulstart nächste Woche verbesser dieEvag ihr Angebot bei den Stadtbuslinien. Für die Linien 30, 51 und 60 kündigt Evag-Chefin Myriam Berg eine engere Taktung an. Zudem komme eine neue Schulbus-Linie hinzu.

Die Buslinie 30 zwischen Rieth und Stotternheim soll demnach werktags alle 20 Minuten verkehren. Bislang fährt nur alle halbe Stunde ein Bus.

Die Fahrgastzahl habe sich selbst gegenüber dem bisherigen Spitzenjahr 2019 schon im Vorjahr um 20.000 Passagiere auf 425.000 erhöht. „In diesem Jahr wird ein weiterer deutlicher Anstieg erwartet“, sagt Myriam Berg.

Fahrgastzahl ist gewachsen und soll weiter steigen

Hintergrund seien die Ansiedlungen im Stotternheimer Gewerbegebiet. Zum Teppichlager von Hermes-Fulfilment kommt in einigen Monaten noch das neue Amazon-Logistikzentrum hinzu.

An Samstagen sind künftig die Linien 51 und 60 häufiger unterwegs und fahren im Stunden- statt wie bisher im Zwei-Stunden-Takt. Die Linien dienen vielen Passagieren als Shopping-Bus vom Hauptbahnhof etwa zu Globus in Linderbach oder zum TEC in Daberstedt. Auch der Dittelstedter Campingplatz habe die Nachfrage erhöht, sagt Berg.

Neue Schulbus-Linie für den Erfurter Osten

Zur Erweiterung des Schülerverkehrs zwischen Brühlervorstadt und den Schulen rund um die Wartburgstraße in Hochheim verlängert die Evag einzelne Fahrten der Buslinie 80. Hier fahren die Fahrzeuge im Schülerverkehr dieser Linie zwischen Wartburgstraße, Schule, Gothaer Platz und Thomaseck.

Mit der 502 komme sogar eine neue Schulbus-Linie hinzu. Die Linie fährt zwischen Linderbach, Azmannsdorf und Vieselbach, wo die Schule erweitert wird. „Die Gemeinschaftsschule in Urbich ist in ihrer aktuellen Größe nicht mehr aufnahmefähig und wir rechnen daher mit mehr Schülerinnen und Schülern auf dieser Strecke“, sagt Myriam Berg.