Ein lange Schlange vor dem Mobilitätszentrum der Evag auf dem Erfurter Anger wartet im Mai auf das 49-Euro-Ticket. Am Freitag gibt es das Deutschlandticket nur online.

Erfurter Evag-Zentrum schließt am Freitag

Erfurt. Für einen Tag schließt das Mobilitätszentrum der Erfurter Verkehrsbetriebe am Anger. Das ist der Grund dafür.

Das Evag-Mobilitätszentrum am Anger bleibt wegen einer Schulung am Freitag, 8. September, geschlossen. Am Samstag, 9. September, ist wieder geöffnet (9.30 bis 15 Uhr ). Infos erhalten Kunden jederzeit über die Evag-App „Erfurt mobil“, unter www.evag-erfurt.de sowie über das Service-Telefon: 0361 / 19449. Kunden, die ein Deutschlandticket oder ein anderes Abo abschließen wollen, können dies online unter www.evag-erfurt.de/mein-abo-abschliessen.