Erfurter Feuerwehrmann auf Dreitausender

Erfurt. Dass Erfurt gefühlt ein Dorf ist, zeigt sich, wenn man ständig jemanden trifft, den man kennt. Doch selbst im Ausland, so stellt Anja Derowski fest, sind die Erfurter überall zugegen.

Mit den ersten Ferientagen leerte sich die Stadt. Und füllten sich die Freibäder. Die (noch) in Erfurt Gebliebenen sind ein bisschen unter sich – was die Wahrscheinlichkeit erhöht, jemanden zu treffen, den man kennt (oder ist das mathematisch falsch geschlussfolgert?).

Jedenfalls, mir lief am Wochenende meine ehemalige Klassenlehrerin über den Weg. Wir erzählten von früher und von heute. Sie meinte, sie lese stets meine Artikel. Nun, dazu sollte angemerkt werden, dass sie unter anderem Deutsch unterrichtete. Ich fühlte mich also noch ein bisschen mehr geehrt. Mein Mathelehrer würde wahrscheinlich eher die Augenbrauen hochziehen ob meiner Logik . . .

Das mit den Treffen ist ja so eine Sache. Neulich weilte ich in Österreich. Und auf einem Dreitausender bat mich ein Mann ums Fernglas. Wir kamen ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass er und seine Frau aus Erfurt kommen und er bei der Feuerwehr arbeitet. Am Freitag nun traf meine Bekannte, die mit auf dem Berg war, die Frau des Feuerwehrmanns in Erfurt zufällig wieder. Oh ja, Erfurt ist n Dorf.