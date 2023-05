Erfurter Feuerwehrmann beim Extrem-Treppenlauf in Berlin dabei

Erfurter Feuerwehrmann Marcel Thierbach tritt bei Extrem-Treppenlauf in Berlin an.

Erfurt/Berlin. Der Erfurter Marcel Thierbach nimmt nicht den Fahrstuhl. Was seinen Gang über die Treppen besonders macht, verrät er hier.

Marcel Thierbach von der Erfurter Berufsfeuerwehr nimmt am 6. Mai in Berlin am „Firefighter Stairrun“ teil.

Der Extrem-Treppenlauf endet in 110 Metern Höhe über der Bundeshauptstadt. Ein Training unter Wettbewerbsbedingungen hatte der Feuerwehrmann in diesem Jahr bereits in Oberhof.

In die 39. Etage eines Hotels am Alexanderplatz

Der Berlin „Firefighter Stairrun“ versteht sich als besondere Herausforderung für alle Feuerwehrleute. Der Treppenlauf in die 39. Etage des Park-Inn-Hotels am Alexanderplatz muss in voller Einsatzmontur inklusive Atemschutzmaske absolviert werden. Die Teams treten stets zu zweit an und müssen zusammenarbeiten. Jeder Mann trägt dabei eine Ausrüstung von 25 bis 30 Kilogramm Gewicht.

Marcel Thierbach tritt, wie die Stadtverwaltung Erfurt erläutert, mit Bert Raabe aus Jena als Team an. Beide haben schon mehrere Wettkämpfe zusammen bestritten. Kennengelernt haben sich beide als Mitglieder der Berufsfeuerwehr in Jena.

Mittlerweile ist der Hauptbrandmeister Marcel Thierbach seit fünf Jahren Mitglied der Berufsfeuerwehr Erfurt.