Erfurter flieht vor Polizei – Fehlende Fahrerlaubnis war nicht der einzige Grund

Erfurt. Ein 19-Jähriger ist in Erfurt vor der Polizei geflohen. Die Gründe dafür wurden schnell klar. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Am Mittwochmittag floh ein 19-Jähriger vor einer Polizeikontrolle in Erfurt. Der Golf-Fahrer versuchte, dem Kontaktbereichsbeamten in der Leipziger-Straße zu entkommen, so die Polizei. Doch der Mann konnte durch ein Polizeimotorrad festgesetzt werden.

Der Polizist auf dem Kraftrad stellte schnell fest, wieso der 19-Jährige fliehen wollte. Der polizeibekannte Mann hatte keinen Führerschein, und die Kennzeichen an seinem Gold waren für einen anderen Wagen bestimmt. Sein Auto war zudem nicht versichert. Bei der weiteren Kontrolle stellte der Polizist im Auto eine kleine Menge Drogen sicher.

Gegen den 19-Jährigen wurden gleich mehrere Strafanzeigen gefertigt. Für den Mann war die Fahrt beendet, sein Golf musste an Ort und Stelle abgeschleppt werden.

