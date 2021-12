Erfurter Fotowettbewerb: Den Herbst von seiner schönsten Seite gezeigt

Erfurt. Im Naturkundemuseum wurden die Gewinner des Fotowettbewerbes ausgezeichnet.

Morgens, als es noch dunkel war, fuhr er über die Autobahn, parkte am Freudenthal und lief mit Taschenlampe, Thermoskanne und Kameraausrüstung den Berg hoch. Tags zuvor hatte er sich erkundigt, wann der Taupunkt am Morgen erreicht sein werde. „Schließlich wollte ich Nebel auf dem Bild haben“, sagt Jens Heller, während er vor seinem Foto steht. Es hängt im Naturkundemuseum und hat den zweiten Platz beim Fotowettbewerb des Museums und unserer Zeitung belegt. Jens Heller fotografierte an jenem Novembermorgen die Wachsenburg. Der Himmel färbt sich rötlich ein, im Tal zieht der Nebel hindurch. 2005 hatte er schon einmal einen 3. Preis gewonnen, jetzt hatte er zehn Jahre pausiert mit der Teilnahme. Er weiß, auch im kommenden Jahr wird er sich wieder beteiligen.

Den ersten Platz erreichte dieses Jahr Jörg Fröbel mit seinem Igel-Bild „Auf Wohnungssuche“. Er konnte leider nicht zur Übergabe ins Museum kommen. Normalerweise findet eine Vernissage am Abend vor der offiziellen Ausstellungseröffnung statt, doch coronabedingt musste auch die ausfallen. So lud das Museum Platz 1 bis 10 ein, bei den Anerkennungen ist auch Iveta Stein aus Jena dabei, sie hatte beim letzten Wettbewerb den Publikumspreis erhalten.