Erfurter Galerie zeigt die Kunst des Details

„Crumple Flag“ ist der Titel dieses Werks von Ali Eckert, das in der Galerie Loeser in Erfurt gezeigt wird.

Erfurt. In der Erfurter Marktstraße laden zwei Künstler zur Vernissage. Beide zeichnet die Liebe zum Detail aus, was Galerist Jan Löser begeistert.

Zur Vernissage mit den Künstlern Christian Awe und Ali Eckert lädt die Galerie Loeser in der Erfurter Marktstraße 53 am Mittwoch, 5. Juli, um 18 Uhr ein. „The Art of Detail“ ist die Schau überschrieben. Christian Awe war Schüler von Georg Baselitz und Meisterschüler von Daniel Richter, seine Werke sind inspiriert vom Leben in den Metropolen wie Berlin und New York. Seine komplexen „Musterbilder“ bestehen aus bis zu 15 übereinander liegenden Schichten.

Fotografie und Malerei verschmelzen miteinander

In seiner Serie „Wassserbilder“ wiederum scheinen echte Tropfen den Malgrund zu benetzen. „Sein filigraner Umgang mit Licht, Raum und Perspektive zeugt von einem ausgeprägten Forschergeist, der die Grenzen der Malerei immer wieder aufs Neue auslotet“, sagt Galerist Jan Löser über den Künstler.

Die Werke des Deutsch-Amerikaners Ali Eckert sind von der Popkultur geprägt, sie lassen Fotografie und Malerei verschmelzen. In Deutschland arbeitete er bereits an Video- und Filmprojekten mit Til Schweiger und Wotan Wilke Möhring oder Musikgruppen wie den „Toten Hosen“ und den „Beatsteaks“ zusammen.