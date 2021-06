Erfurter gemeinsam enttäuscht über das EM-Aus

Erfurt. Zum Public Viewing am Stattstrand am Zughafen kamen viele Fußballbegeisterte zusammen.

Hoffen und Bangen, Jubel und Enttäuschung lagen in der Partie Deutschland gegen England dicht beieinander. Am Ende hat es nicht gereicht: 2:0 für England – und Deutschland ist raus aus der EM. Das Wechselbad der Gefühle war am Dienstag in den Gesichtern der Fans abzulesen – in vielen Gaststätten Erfurts, aber auch am Stattstrand am Zughafen, wo Fußballbegeisterte das Spiel mit Spannung und in Gemeinschaft auf der Leinwand oder Großbildschirmen verfolgten.

Spannend war’s allemal. Dass es am Ende eine 0:2-Niederlage wurde, wird der anfänglich verhaltenen EM-Euphorie nun wohl einen weiteren Dämpfer geben. Oder man weicht aus – und fiebert weiter mit anderen Teams. Die Schweiz böte sich dafür an…