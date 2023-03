Erfurter Gesundheitsamt legt neuen Wegweiser durch den Beratungs-Dschungel vor

Burnout, Depression, Angststörungen und andere psychische Erkrankungen sind nach einer neuen Studie der Swiss Life mittlerweile die häufigste Ursache für Berufsunfähigkeit in Deutschland.

Das Gesundheitsamt hat den neuen Wegweiser für Psychiatrie- und Suchtangebote in Umlauf gebracht. Dieser gibt Menschen in seelischen Krisen- und Notsituationen, deren Angehörigen, professionellen Helfern und interessierten Bürgern eine erste Orientierungshilfe über die vielfältigen Angebote der psychosozialen und psychiatrischen Unterstützungsmöglichkeiten der Stadt Erfurt an die Hand.

Wohin wende ich mich, wenn ich jemanden zum Reden brauche? Wo erhalte ich Beratung und Unterstützung, wenn sich mein Vater aufgrund der Demenz nicht mehr ganz allein zu helfen weiß?

Fragen dieser Art stellen sich täglich Menschen in Erfurt auf der Suche nach einer passenden Hilfe für ihren Lebensalltag. Eine stabile psychische Gesundheit spielt in der heutigen Zeit eine große Rolle. Umso deutlicher ist die Belastung, wenn Menschen die täglichen Herausforderungen nicht mehr bewältigen können. Dies betrifft Menschen in allen Lebensphasen und Lebensbereichen.

Psychische Gesundheit und Wohlbefinden werden nicht nur durch die Merkmale des Einzelnen beeinflusst. Das Umfeld des Einzelnen spielt dafür auch eine erhebliche Rolle.

Selbst Fachkräften ist es manchmal kaum möglich, sich im Dschungel der psychosozialen Angebote zurechtzufinden. Hier hilft der veränderte Wegweiser für Psychiatrie und Sucht 2022/2023. Er kann Betroffenen und auch Fachkräften Ansprechpartner in verschiedensten psychosozialen Hilfebereichen, wie Beratung, Behandlung, Pflege und mehr benennen.

Den Wegweiser gibt es digital unter www.erfurt.de/ef13916 und als gedruckte Broschüre im Gesundheitsamt, Amt für Soziales, Rathaus, Volkshochschule und anderen Anlaufstellen. Rückmeldungen zum Wegweiser sind per E-Mail unter psychiatrie-suchtkrankenhilfe@erfurt.de möglich.