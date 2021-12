Erfurt. Der Erfurter Hannes Güther gewinnt das Finale der Sat.1-Show „Das große Backen“. Mit einer zweistöckigen Weihnachtsbaum-Torte überzeugte er die Jury.

Mit einer spektakulären, zweistöckigen Weihnachtsbaum-Torte gewann Hannes Güther (24) aus Erfurt am Sonntagabend das Finale der Sat.1-Show „Das große Backen“. Es war das knappste Ergebnis in der Geschichte von "Das große Backen". Mit nur 0,5 Punkten Vorsprung sicherte er sich den Sieg.

Nach neun Staffeln gewann er mit seiner zweibödigen Lebkuchen-Pflaumenmus- und Schoko-Minz-Torte mit Rosinen- und Christstollen-Likör-Creme. , 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch. Mit seiner Finaltorte begeisterte er nicht nur Moderatorin Enie van de Meiklokjes, sondern vor allem die Jury: Konditorin Bettina Schliephake-Burchardt aus Hamburg und Christian Hümbs, Chef-Konditor in einem Fünf-Sterne-Hotel. Für den opulenten "Diorama Christmas Cake" mussten die beiden Finalisten zwei verschiedene weihnachtliche Torten backen. In der mittleren Etage sollte ein weihnachtliches Schaubild aus mit Fondant modellierten Figuren, Objekten oder Ornamenten entstehen.

Hannes entschied sich für einen zweiteiligen Weihnachtsbaum. In der Mitte konstruierte er eine Art Schneekugel, die mithilfe eines kleinen Ventilators Glitzerpulver um einen modellierten Schneemann wehen sollte.Im Halbfinale am Samstag überzeugte er unter anderem mit einem Hefegebäck aus Apfel-Marzipan-Mohn- und Schokoladenfüllung und Vanillesoße. Mit seiner Teilnahme an der Backshow wollte Hannes Güther vor allem seine Demenz erkrankte Oma stolz machen. „Meine größte Stärke ist die Dekoration“, hatte er im Vorfeld erklärt. Die sicherte ihm nun den Sieg im Finale. Platz zwei ging an Julia Stanco (33) aus Odenthal.

