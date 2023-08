Erfurter Grüne diskutieren über Theater der Zukunft

Erfurt. Wie soll das Theater der Zukunft aussehen? Die Erfurter Grünen laden zu einem Info-Abend, der den Stand des Transformationsprozesses beschreibt.

Wie soll das Theater der Zukunft aussehen? Darüber wird auf Einladung von Bündnis 90/Die Grünen im Kulturcafé bei Radio F.R.E.I. in der Gotthardtstraße 21 diskutiert. Der Abend startet am Mittwoch, 23. August, um 18 Uhr. Im Podium sitzen Kulturbeigeordneter Tobias Knoblich, Grünen-Stadtrat David Maicher, Anna Allstädt (Ständige Kulturvertretung) sowie die Kulturberater Marc Grandmontagne und Hans-Dietrich Schmidt. „Mit unserem Informationsabend wollen wir einen Einblick in den Prozess geben, die Chancen für eine Umsetzung diskutieren und die nächsten Schritte vorstellen“, heißt es.

Die Theaterlandschaft in Deutschland ist in Bewegung, Fragen zur Zukunft des Theaters und zeitgemäßer Strukturen bestimmen die Diskurse: „Erfurt setzt hier ein besonderes Zeichen. Mit dem seit zwei Jahren laufenden Theatertransformationsprozess wurde eine bemerkenswerte Möglichkeit eröffnet, sich in die inhaltliche und strukturelle Debatte einzumischen und die Vorstellungen für ein zukünftiges Theater mitzugestalten.“ Sowohl Verbände, die Freie Szene, die Fraktionen, Beschäftigte des Theaters aber auch die Stadtgesellschaft waren eingeladen, den Prozess mitzugestalten.