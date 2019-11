Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Hauptzollamt beschlagnahmt rund 72.000 Zigaretten

Das Erfurter Hauptzollamt hat in der bayerischen Grenzregion zu Thüringen 71.600 Zigaretten sichergestellt. Die Beamten fanden die geschmuggelte Ware bereits vergangenen Freitag in einem Kleintransporter, der auf der A9 im oberfränkischen Berg (Landkreis Hof) unterwegs war, wie das Hauptzollamt Erfurt am Mittwoch mitteilte. Der 43 Jahre alte Fahrer reiste eigenen Angaben zufolge aus Bulgarien nach Deutschland. Die Zollbeamten untersuchten die Ladung des Transporters mit einem Röntgengerät. Die Zigaretten fanden sie versteckt in legalen Waren.

Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Zudem musste der 43-Jährige noch die hinterzogenen Tabaksteuern in Höhe von rund 12.000 Euro bezahlen. Danach konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Das Zollfahndungsamt München und die Staatsanwaltschaft Hof ermitteln.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

Glückstreffer: 130 Kilo geschmuggelte Zigaretten aus dem Verkehr gezogen

In Berg resümiert der Zoll: Crystal löst beim Schmuggel die Zigaretten ab

Erfurter Zöllner beschlagnahmen auf A4 knapp 100.000 Schmuggel-Zigaretten