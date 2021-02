Erfurter Hebammen gehen neue Wege

Fragt man Schwangere nach ihren Vorstellungen für die Geburt ihres Kindes, stehen Wohlfühlatmosphäre, individuelle Betreuung und Sicherheit an erster Stelle. Wie diese Erwartungen bei mehr als 1800 Neugeborenen pro Jahr im Helios-Klinikum Erfurt erfüllt werden können, darüber hat sich das Team der Geburtshilfe Gedanken gemacht. Denn die neuen, liebevoll gestalteten Kreißsäle genügten insbesondere den Hebammen noch nicht.

„Wir waren hin und wieder knapp mit Personal. Das machte eine individuelle Betreuung während der Geburt manchmal schwierig“, erklärt die Leitende Hebamme Grit Böhner.

Am Ende der Überlegungen steht nun ein neues Dienstsystem: Die Hebammen arbeiten fortan in einem Beleghebammensystem. „Das schafft uns deutliche Freiräume, insbesondere bei der Dienstplangestaltung. Und das Modell ist so attraktiv, dass wir inzwischen mit 15 Hebammen die Frauen in unseren Kreißsälen betreuen können“, sagt Böhner. Ein Zugewinn von drei Hebammen binnen weniger Wochen. Die Anfragen, in dieses eigenständige und zugleich am Klinikum fest verankerte integriert werden zu können, mehren sich.

24 Stunden, sieben Tage die Woche in einem starren Dienstplansystem zu arbeiten, ist heutzutage schlicht überholt, so der einheitliche Tenor im Team. Mit dem Belegsystem planen die Geburtshelfer ihre Zeiten im Kreißsaal selbst. „Wir haben jetzt deutlich mehr Zeit für unsere Frauen und können noch individueller auf jede einzelne eingehen“, bringt es Grit Böhner auf den Punkt.

Ebenfalls höchst angetan ist Chefarzt Gert Naumann. „Die Hebammen haben schon immer einen herausragenden Job gemacht. Im letzten Jahr gab es so viele Geburten wie seit 1991 nicht mehr“, sagt er. Allein schon anhand dieses Fakts könne man ermessen, was das Team leistet. Jetzt lasse sich die Zusammenarbeit noch besser koordinieren und alles zusammenführen, was schwangeren Frauen wichtig sei.